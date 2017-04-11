Украинцев просят сотворить пасхальное чудо для маленькой Леры

Вчера, 17:55

У девочки есть шанс справиться с тяжелым недугом

Волонтеры просят сотворить пасхальное чудо. Фото: соцсети
Волонтеры просят сотворить пасхальное чудо. Фото: соцсети

Волонтеры просят помочь встать на ноги маленькой Лере, оставшейся без родителей. Об этом рассказала на своей странице в соцсети волонтер Анна Гулевская.

"Это история семьи моей соседки-ровесницы по даче. Прошлой осенью ее не стало – инсульт. Остались две чудесные девочки-сироты, младшей из которых сегодня очень нужна помощь. Пасхальный пост – это время чудес, и они уже начали свершаться", – рассказала Гулевская.

По ее словам, в Киеве уже нашли ортопеда, который пообещал поставить Леру на ноги.

"Сегодня стало известно, что врач прооперирует сироту бесплатно, Институт травматологии и ортопедии также не будет брать деньги за ее реабилитацию и пребывание в клинике. Осталось собрать 15 000 гривен на медикаменты и фиксатор", – пояснила женщина. 

С волонтером можно связаться по номеру 095 322 51 82. Также благотворительное пожертвования на медикаменты можно перевести на счет: 4149439396367231 (Приват) – Гулевской-Черныш Анне Вячеславовне.
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Источник:

"Сегодня"

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