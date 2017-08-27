Украинцев в 2017-м ждут еще одни "длинные" выходные: сколько и когда будет отдыхать

14 октября положен выходной в честь Дня Вооруженных сил Украины. Учитывая, что следующие за ним дни – суббота и воскресенье – украинцы смогу отдыхать три дня подряд

Украинцы в честь Дня независимости получили сразу четыре выходных подряд. В четверг, 24 августа, в пятницу и традиционно в субботу и воскресенье. Правда, нерабочую пятницу придется отработать в субботу, 19 сентября. Следующие "длинные" выходные ожидаются уже в октябре. 14 октября – официальный выходной в честь Дня защитников Украины. Сайт "Сегодня" выяснил, какие еще выходные ждут украинцев в этом году и что может измениться в следующем.

Сколько отдыхают украинцы

В этом году украинцам положено 11 выходных – Пасха, Рождество, День Победы, 8 марта и т.д. При этом, если выходной припадает на субботу или воскресенье, его переносят на понедельник. В честь Дня Независимости украинцам припали сразу четыре выходные подряд. Следующие "длинные" выходные припадают на 14, 15 и 16 октября. 14 октября положен выходной в честь Дня Вооруженных сил Украины. Учитывая, что следующие за ним дни – суббота и воскресенье – украинцы смогу отдыхать три дня подряд.

Также украинцам положены 24 дня отпуска (два дня за каждый отработанный месяц). Примерно такое же количество выходных в большинстве постсоветских странах. В честь праздников 13 выходных – в России и Австрии, 14 – в Испании и Мальте. Меньше всего выходных в Бразилии – всего пять праздничных дней. При этом ежегодный отпуск здесь составляет 30 календарных дней, с учетом которого бразильцы отдыхают столько же, сколько и украинцы.

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Некоторые эксперты уверены: большое количество праздников вредит экономике страны. "Есть в Украине такое феноменальное явление – постоянные выходные, а потом удивляемся, почему экономика не растет. Особенный абсурд – перенос рабочих и выходных. Если праздник выпал на выходной надо отметить дополнительным выходным. Может, мы лидер в мире по эффективности труда? Или выбиваемся в лидеры по размеру ВВП, поэтому можем себе это позволить? Хотя и реальные мировые лидеры не могут позволить себе постоянные праздники", – написала Яника Мерило во время новогодних праздников в Facebook.

Что может измениться в следующем году

Уже в следующем году количество праздничных выходных может сократится. Институт памяти презентовал законопроект, согласно которому календарь праздников для украинцев кардинально изменится. Если документ поддержат парламентарии, уже в следующем году вместо 11 праздничных выходных останется только девять.

Восьмого марта и девятого мая остаются праздничными днями: концерты и официальные мероприятия никто отменять не планирует, однако выходных в эти дни не будет. "Поскольку празднования государственных праздников должно способствовать восстановлению исторической памяти и формированию национальной идентичности граждан Украины, на статус государственного могут претендовать только те даты и события, которые соотносятся с государственными и историко-культурными ", – поясняют в документе.

Кроме того, переносить выходной, который совпадает с субботой или воскресеньем, не будут (кроме выходных на Пасху и Троицу).

Какие дни останутся выходными:

День памяти и примирения – 8 мая

День Конституции – 28 июня

День Независимости – 24 августа

День защитников Украины – 14 октября

Новый год – 1 января

Рождество – 7 января

Пасха – дата меняется

День Святой Троицы – дата меняется

День труда – 1 мая

В календаре появятся новые праздничные (но рабочие) дни. К примеру, Институт памяти предлагает узаконить целый перечень скорбных дней.

Нововведения вызвали бурную реакцию в украинском обществе, отмечает глава Института памяти Владимир Вятрович. Так, ведомство получило 672 обращения от общественных организаций, профсоюзов и политических партий с просьбой прислушаться к их позиции. Именно под давлением общественности институт принял решение оставить понедельник после Пасхи и Троицы выходными днями.