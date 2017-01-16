Украинцев ждет похолодание: прогноз синоптиков на неделю

К концу недели ожидается похолодание. Однако осадков в Украине, прогнозируют синоптики, на этой неделе не будет

В Украине ближайшая неделя пройдет без осадков. Снег будет идти несколько дней в Одессе, на остальной территории – переменная облачность. Как сообщают в Укргидрометцентре, мороз усилится в стране уже через несколько дней. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, какую погоду ждать украинцам в ближайшие несколько дней.

Прогноз погоды на неделю

Во вторник, 17 января, в Украине ожидается незначительное похолодание. В западных областях страны температура воздуха днем опустится до семи градусов мороза, незначительно теплее в этот день будет в Закарпатской области – до пяти градусов ниже нуля. На севере, центре, а также в столице температура воздуха будет колебаться в пределах от трех до пяти градусов мороза. На востоке и юге столбик термометра днем достигнет отметки в четыре градуса ниже нуля.

На всей территории страны, кроме Одесской области, ожидается переменная облачность. В то же время в Одессе пройдет небольшой снег.

Прогноз погоды на 17 января. Фото: Ургидрометцетр

Уже в среду осадки в Одесской области усилятся – в этот день здесь пройдет снегопад. На западе Украины температура воздуха будет колебаться в пределах от пяти до семи градусов мороза, на юге и востоке – от двух до четырех градусов ниже нуля, а на севере и в центре – до пяти градусов мороза, без осадков.

Прогноз погоды на 18 января. Фото: Укргидрометцетр

19 января в Украине ожидается похолодание. Теплее всего в этот день будет на юге – температура воздуха будет колебаться в пределах от двух до четырех градусов мороза. Самая холодная погода ожидается на севере – здесь столбик термометра днем может опуститься до десяти градусов ниже нуля. На востоке страны похолодает до десяти градусов мороза, такая же погода и ожидается и в центре.

На западе столбик термометра будет колебаться в пределах от семи до девяти градусов ниже нуля. При этом на всей территории страны ожидается переменная облачность.

Прогноз погоды на 19 января. Фото: Укргидрометцетр

20 января на востоке похолодает до 13 градусов мороза днем. В центре и на севере температура воздуха будет колебаться в пределах восьми-двенадцати градусов ниже нуля. На юге в этот день столбик термометра может достигнуть отметки в шесть градусов мороза. В западных областях Украины температура будет колебаться в пределах от семи до девяти градусов ниже нуля. Осадки не ожидаются.





Прогноз погоды на 20 января. Фото: Укргидрометцетр



Народный прогноз погоды

17 января почитается память преподобного Феоктиста, Зосимы Пустынника, который жил в IV веке, сообщает портал "Синоптик". В народе Зосима считается покровителем пчел. О пчелах толкует и примета этого дня: если в этот день "снег на деревьях сучья гнет — летом пчелы роиться будут". А если на небе нет облаков при сильном морозе, то морозная погода будет стоять и дальше и не скоро отступит.

18 января отмечается Крещенский сочельник, канун Богоявления. В этот день соблюдается строгий пост, поэтому канун Богоявления называют еще Голодной кутей. Если в этот день метель, снег и поземка — быть хорошему урожаю. Если звездная ночь на Крещение — будет урожай ягод, гороха и хлеба. Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу. Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной.

19 января отмечается праздник Крещения Господня или Богоявления. По погоде этого дня во многом судили о погоде на лето. Если в этот день холодная, ясная погода — лето засушливым будет. Пасмурная и снежная погода указывала на обильный урожай. В старину говорили: "День теплый — хлеб темный (густой)", значит следовало ожидать хорошего урожая хлебов. Также на хороший урожай указывали синие облака и снег хлопьями.

20 января отмечается Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот день является концом святок: "Иван Креститель праздники увел". Если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурная и снежная погода намекала на обильный урожай. К 20-му января заканчивались Крещенские морозы, и хотя впереди еще была почти половина зимы, люди уже жили в ожидании тепла: "Трещи, мороз не трещи — минули Водохрещи: дуй, вьюга, не дуй — к Великодню пошло".

21 января почитается память Емилиана, исповедника. Раньше метели и бураны в этот день были обычным явлением, о чем говорит и пословица: "Емельян, накрути буран". Следили в этот день в основном за ветром: если на Емельяна подует с юга — лето будет грозным, а если день выдастся ясным, то следует ожидать засушливого лета.