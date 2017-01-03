Резкая перемена погоды: грядут сильные морозы и снегопады

Государственная служба чрезвычайных ситуаций объявила в Украине штормовое предупреждение. Уже через несколько дней украинцев ждет резкое похолодание. До пятого января, согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха не опустится ниже двух-трех градусов мороза. А уже в пятницу похолодает до 16 градусов мороза. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, какую погоду ждать украинцам в ближайшие несколько дней.

Прогноз погоды на неделю

4 января, как сообщают в Укргидрометцетре, температура воздуха будет колебаться в пределах от одного градуса тепла до одного градуса мороза на всей территории страны, кроме юга. Так, в Одессе в этот день столбик термометра может подняться до четырех градусов выше нуля днем. Снегопады ожидаются на западе и севере Украины. В столице в этот день пройдет мокрый снег с дождем. В центре, на востоке и юге – без осадков.

Прогноз погоды 4 января. Фото: Укргидрометцетр

5 января по всей стране пройдут снегопады. Похолодает на западе – до пяти градусов мороза. Теплее всего в этот день будет на юге – два-четыре градуса тепла. В этот день пройдет мокрый снег с дождем. На востоке температура воздуха будет колебаться в пределах от нуля до двух градусов выше нуля. На остальной территории страны – от одного градуса мороза до одного градуса тепла.

Прогноз погоды 5 января. Фото: Укргидрометцетр

Резкое похолодание ожидается 6 января. На западе, севере и в некоторых областях центра страны столбик термометра опустится до 13-14 градусов мороза днем, а ночью – до 17 градусов ниже нуля. На юге в этот день воздух днем прогреется всего до пяти градусов мороза. В центре – до девяти градусов мороза, а на востоке – до трех градусов ниже нуля. В этот день на всей территории страны, кроме столицы и Черниговской области, ожидается снег.

Прогноз погоды 6 января. Фото: Укргидрометцетр

7 января на западе температура воздуха днем будет колебаться в пределах 12-14 градусов мороза, без осадков. В столице и на севере – до 17-18 градусов ниже нуля. В центре – 14 градусов мороза, на юге – 13 градусов ниже нуля, а на востоке – столбик термометра будет колебаться в пределах от одного до трех градусов мороза. На востоке, юге севере и в центре ожидаются снегопады.

Прогноз погоды 7 января. Фото: Укргидрометцетр

8 января ожидается незначительное потепление. На западе – до десяти градусов мороза. На севере столбик термометра будет колебаться в пределах 16-18 градусов мороза, в центре и на юге – до 14 градусов ниже нуля. А на востоке – до десяти градусов мороза. Снег пройдет на востоке и юге, на остальной территории – переменная облачность.

Прогноз погоды 8 января. Фото: Укргидрометцетр

Народный прогноз погоды

4 января, сообщает портал "Синоптик", отмечается день Анастасии Узорешительницы. К этой святой обращались в молитвах для легкого течения беременности и родов. В этот день, с молитвами к святой, женщины вышивали полотенце, которое должно было помочь благополучно разрешиться от бремени. В народе приметили, каким день будет на Анастасию, таким будет и октябрь. Наши предки в этот день следили за облаками, если они шли против ветра, то ожидали снегопада.

5 января почитается память святых Феодула, Саторнина и других. С этого дня уже начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью. Наши предки по погоде этого дня предсказывали погоду ноября. Для этого дня характерна ветреная погода, поэтому в старину говорили: "Пришёл Федул, ветер подул" — это предвещало хороший урожай. Благоприятным признаком для урожая считаются ясные дни во время всего Рождественского поста (28 ноября — 6 января).

6 января все православные народы празднуют Рождественский сочельник. С этого дня наступают Рождественские морозы. Глубоко промерзшая земля предвещает плодородие. По погоде этого дня предсказывают погоду декабря. Если в этот день тепло — весна будет холодной; метель — к урожаю пшеницы. В народе говорили: "Коли на Кутью небо звездисто — богатый приплод скота и много ягод будет". Если на сочельник случился снегопад, жди процветания хозяйства в новом году, а если мороз — в семье будет совет да любовь.

7 января отмечается Рождество — один из главных христианских праздников. С прежних времен это день примирения, доброты, миролюбия, прославления Христа. Наши предки приметили, если в этот день тепло — весна будет холодная. Если же в день Рождества холодно и вьюга, будет холодно и летом. Густой иней и снег в этот день предвещали летом изобилие хлеба и малины. Несмотря на торжество этого праздника, светлый, ясный день указывал на неурожай. А много звезд на небе — на урожай грибов, ягод и гороха.