Украинцев ждет резкая перемена погоды: прогноз синоптиков на неделю

В ближайшее время, как сообщает Укргидрометцетр, температура воздуха на всей территории страны будет колебаться в пределах от одного градуса тепла до одного градуса мороза. Уже через несколько дней ожидается потепление до пяти градусов выше нуля, при этом на следующей неделе, прогнозируют синоптики, пройдут дожди с мокрым снегом. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, какую погоду ждать украинцам в ближайшие несколько дней.

Прогноз погоды на неделю

24 декабря в Украине ожидается малооблачная погода, при этом температура воздуха будет колебаться в пределах от одного градуса мороза до одного градуса тепла днем. В субботу похолодает на востоке страны – здесь столбик термометра днем достигнет отметки в три градуса мороза.

Прогноз на 24 декабря. Фото: Укргидрометцетр

В воскресенье, 25 декабря, в Украине резко изменится погода. В восточных областях и в центре страны пройдет снег, а на западе – снег с мокрым снегом. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях температура воздуха днем достигнет трех градусов мороза. Снег в этот ожидаются на всей территории страны, кроме Николаевской, Одесской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой и Луганской областей.

Прогноз на 25 декабря. Фото: Укргидрометцетр

В начале следующей недели украинцев ждет потепление. Согласно прогнозу Укргидрометцетра, небольшой мороз ожидается в Донецкой и Луганской областях, на остальной территории страны – плюсовая температура. Так, в Киеве в этот день потеплеет до пяти градусов тепла, в Одессе – до четырех градусов выше нуля, а во Львове – до семи градусов. При этом на всей территории страны пройдут сильные дожди. Мокрый снег возможен в Харьковской и Сумской областях.

Прогноз на 26 декабря. Фото: Укргидрометцетр

Правда, уже 27 декабря температура градуса в стране в среднем опустится на несколько градусов, а вместо дождей ожидаются снегопады. На территории западной Украине температура воздуха будет колебаться в пределах от одного до четырех градусов выше нуля. В Закарпатской области – от нуля до двух градусов. При этом в западных областях страны ожидается снегопад, прогнозируют синоптики. В Винницкой области пройдет дождь с мокрым снегом.

Прогноз на 27 декабря. Фото: Укргидрометцетр

Холоднее всего в этот день будет на севере и востоке – здесь столбик термометра днем может достигнуть отметки в один градус ниже нуля. В столице воздух прогреется до двух градусов тепла, ожидаются осадки. Мокрый дождь со снегом пройдет в центре и на юге страны. При этом в южных областях днем температура поднимется до двух градусов.

Народный прогноз погоды

В этот день почитается память преподобного Даниила Столпника, сообщает портал "Синоптик". У наших предков была традиция в этот день зажигать лампадку, как бы "прибавляя впотьмах доброго света и прося солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистые силы". Погоду 24 декабря также определяли по лучам солнца: если они простираются вверх, то ожидали холодов, а если стелились вниз, нужно было готовиться к вьюге.

25 декабря отмечается день памяти святителя Спиридона, чудотворца. Это самый холодный день декабря — солнцеворот: "Солнце переходит на другой бок". Этот день определяет характер всей зимы. Если солнышко на Спиридона — дни на святках (7-19 января) будут ясными, а Новый год будет морозным, а если хмуро и на деревьях иней — быть Новому году теплым и пасмурным. Если ночь ясная, зима будет холодная, а лето жарким; если ночь темная — зиме быть теплой, а лету — пасмурным.

26 декабря почитается память святых Евстратия и Авксентия. В народе говорили, что "святый Евстрат солнышку рад". По погоде первых 12-ти дней, следующих за днем Спиридона (25 декабря), судили о погоде каждого из 12-ти месяцев наступающего года. Так 26 декабря соответствует январю, 27 — февралю, 28 — марту и т. д. до Рождества, которое укажет на погоду в декабре Нового года. Все эти наблюдения тщательно записывались и благодаря им люди знали чего ожидать от каждого месяца предстоящего года.

27 декабря почитается память святых Фирса, Левкия и Каллиника. В это время держится стабильно зимняя погода, со всеми характерными для нее явлениями: "В декабре мороз нарастает, зато день прибывает". В старину говорили: "Зима ночи урвала, дня притачала". Наши предки заметили: если зимой воздух становится более прозрачным, значит нужно ждать похолодания.