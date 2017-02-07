Резкая перемена погоды в Украине: прогноз на неделю

В Украине на этой неделе ожидается резкое похолодание. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха опустится до 15 градусов мороза днем, ночью похолодает до 22 градусов ниже нуля. До пятницы синоптики прогнозируют снегопады. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, какую погоду ждать украинцам на этой неделе.

Прогноз на неделю

Во вторник, седьмого февраля, в Украине ожидается резкое похолодание. По всей территории страны, кроме Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской областей, ожидаются осадки. Так, в столице в этот день пройдет снег, температура воздуха днем опустится до 12 градусов мороза. В центральных областях столбик термометра опустится до 9-11 градусов ниже нуля днем и до 14 градусов мороза ночью.

На юге страны пройдет сильный дождь с мокрым снегом, температура воздуха будет колебаться в пределах пяти-семи градусов ниже нуля. Холоднее всего в этот день будет на востоке страны – до 15 градусов мороза.

Прогноз погоды на седьмое февраля. Фото: Укргидрометцентр

На западе страны синоптики Укргидрометцентра прогнозируют снегопады до семи градусов мороза днем. Относительно теплая погода ожидается в Закарпатской области – до двух градусов тепла. На севере похолодает до 11-15 градусов мороза.

Восьмого февраля на востоке и в некоторых областях на севере страны – переменная облачность. Температура воздуха в этих регионах будет колебаться в пределах 13-15 градусов мороза днем и до 22 градусов мороза ночью. На юге, кроме Херсона и Запорожья, пройдет небольшой снег. Столбик термометра будет колебаться между отметками пять-семь градусов ниже нуля.

Прогноз погоды на восьмое февраля. Фото: Укргидрометцентр

В центре, на западе и в столице – снег. При этом в центральных областях ожидается температура до 12 градусов мороза, на западе – от пяти до восьми градусов ниже нуля днем.

В четверг небольшой снег пройдет в Николаевской и Одесской областях, на остальной территории страны – переменная облачность. Температура воздуха на юге опустится до девяти градусов мороза, на западе – до семи, в центре, на севере, востоке и в столице – до 12 градусов ниже нуля.

Прогноз погоды на девятое февраля. Фото: Укргидрометцентр

В пятницу, 10 февраля, в Украине температура воздуха будет колебаться в пределах семи-десяти градусов мороза днем. Снег пройдет в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, на остальной территории страны – переменная облачность.

Прогноз на 10 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Народный прогноз погоды

Седьмого февраля, сообщает портал "Синоптик", отмечается день памяти святителя Григория Богослова. В прежние времена по этому дню судили о будущей зиме. Каким этот день будет с утра до полудня, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода с полудня до вечера указывает на вторую половину зимы. Густой туман предвещал мор скота, а ясная погода говорила о том, что будет хороший год.

Восьмого февраля почитается память преподобного Ксенофонта и супруги его Марии. В прежние времена предсказывать погоду нашим предкам помогали мыши: если на Ксенофонта они вылазят из-под снега, следует ждать оттепели. В старину в этот день опасались метели, поскольку она указывала на плохой урожай в будущем году: "Метель на дома — будут плохи корма".

Девятого февраля отмечается перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста из Комана в Константинополь. Несмотря на то, что этот месяц считается самым холодным, в этот день случались оттепели. Но были они непродолжительными. Поэтому в народе говорили: "Февральская оттепель ничего не стоит". В этот день наши предки наблюдали за облаками: если облака идут против ветра — к снегу. На снегопад также указывал дым из трубы: если он стелился по земле без ветра, следовало ожидать снега.

В пятницу почитается память преподобного Ефрема Сирина. В народе этот день называли Ефрем Ветродуй. Люди боялись ветра 10 февраля, поскольку он предвещал сырое, холодное лето. Поэтому и говорили: "Не к добру летнему Ефремов ветер". Еще до нас дошли наблюдения за снегом: если выпавший ночью снег останется на ветках деревьев, то и на земле не растает.

11 февраля отмечается перенесение мощей святого Игнатия Богоносца. В прежние времена в этот день наши предки слушали лес: если он шумел, они ожидали оттепели. Считается, что с третьего по 11 февраля проходит семь морозных утренников, когда мороз особенно свирепствует. Погода в этот день часто бывала переменчивой, поэтому о ней говорили: "и теплом приласкает, и морозом отдубасит".