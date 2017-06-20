Украинцев ждет резкая перемена погоды: прогноз синоптиков на неделю

В Украине после жаркого начала недели ожидается похолодание со среды, 21 июня. При этом синоптики также прогнозируют сильные грозовые дожди. Относительно жаркая погода сохранится на юге – здесь даже в самые прохладные дни столбик термометра не опустится ниже 25 градусов тепла. Сайт "Сегодня" выяснил, какую погоду ждать украинцам на этой неделе.

Прогноз погоды на неделю

В начале этой недели синоптики прогнозируют малооблачную и жаркую погоду. В столице во вторник, 20 июня, столбик термометра поднимется до 30 градусов выше нуля. На западе температура будет колебаться в пределах 25-27 градусов тепла, на востоке и юге – от 26 до 29 градусов, а на севере – 25-28 градусов выше нуля.

Фото: Укргидрометцентр

В среду, 21 июня, Укргидрометцентр прогнозируют резкую перемену погоды. Грозовые дожди пройдут на всей территории страны, кроме Житомирской, Ровенской и Волынской областей. В Киеве воздух днем прогреется до 24-26 градусов, а в западных областях температура будет колебаться в пределах 22-24 градусов тепла. Несмотря на осадки, на юге синоптики прогнозируют жаркую погоду – до 31 градуса днем. На севере – от 23 до 35, в центре – 27-29, а на юге – до 23 градусов тепла.

Фото: Укргидрометцентр

В четверг, 22 июня, грозовой циклон покинет страну: на всей территории Украины ожидается небольшая облачность. В этот день ожидается небольшое похолодание. На востоке – 19-22 градуса тепла днем, на севере – от 19 до 21 градуса, а в столице – 20-22 градуса. В центре и на востоке столбик термометра будет колебаться в пределах 22-24 градусов тепла. Относительно жаркая погода в этот день ожидается на юге, здесь воздух прогреется до 26 градусов тепла днем.

Фото: Укргидрометцентр

В пятницу грозовые дожди ожидаются на севере, части запада и центра страны, на остальной территории – переменная облачность. Столбик термометра на западе будет колебаться в пределах 20-24 градусов, в центре, на востоке и севере – от 20 до 23 градусов. В то же время в южных областях температура воздуха поднимется до 27 градусов тепла днем.

Народный прогноз погоды

20 июня отмечается день памяти священномученика Феодота (Федота) Анкирского, сообщает портал "Синоптик". В народе святого Федота называли Урожайником. "Святой Федот тепло дает – рожь в золото ведет". Для наших предков погода этого дня имела большое значение: если она теплая, ясная, то урожай ржи будет хороший, налив полный, зерно крупное; если будет дождь – зерно будет плохое, тощее. В прежние времена прислушивались к лесу: перед грозой он притихает. Следили и за самим громом: если долго гремит – будет град.

21 июня отмечается день памяти великомученика Феодора Стратилата. В народе святого называли Колодезником, поскольку это был день копателей коледезей. Наши предки говорили, что "Стратилат грозами богат" – с этого дня наступает пора летних гроз. Приметили в старину, если во время грозы слышатся раскаты грома, то стоит ждать затяжного ненастья. Также в этот день обращали внимание на росы: если много росы, то урожай будет хорошим. 21-22 июня – день летнего солнцестояния.

22 июня почитается память святителя Кирилла Александрийского. В прежние времена этот день имел еще и такое название – Кирилл Конец Весны Начало Лету. Это второй день летнего солнцестояния, и это самый длинный день в году. По этому поводу наши предки говорили, что "На Кириллу солнышко отдает земле всю свою силу". По солнцу и о предстоящей погоде судили: если оно светит днем как бы сквозь оболочку – надо вскоре ожидать дождя.

23 июня почитается память священномученика Тимофея Прусского. В народе день Тимофея назывался мышиный писк. По преданию, в этот день по земле ходят-бродят призраки. Старые люди верили и видели в эту пору несметные "стада мышей" на гумнах, что не предвещало ничего хорошего. Погоду в этот день предсказывал дым от костра: если он поднимается столбом – к ясной погоде, стелется по земле – к ненастью. А если на Тимофея стоит засуха, то в этот день добра не жди.

24 июня отмечается день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы. В прежние времена в этот день нельзя было рвать траву, поскольку люди верили, что по ней катается всякая нечистая сила. Солнечную погоду 24 июня предсказывал туман, который утром стелется по воде, и мокрица, которая остается раскрытой весь день. Наши предки заметили, если во время восхода солнца стоит духота, то хорошей погоды не ждать. Дождь предвещала чистая вода в водоемах и сильный запах травы и жимолости утром.