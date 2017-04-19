Украинцев ждет резкая перемена погоды: снег и похолодание

В Украине на этой неделе ожидается незначительное похолодание, при этом на большей части страны пройдут дожди с мокрым снегом. Столбик термометра будет колебаться в пределах пяти-семи градусов выше нуля, а на выходных ожидается потепление до десяти градусов. Сайт "Сегодня" выяснил, какую погоду ждать украинцам на этой неделе.

Прогноз погоды на неделю

В среду, 19 апреля, согласно прогнозу синоптиков, дожди с мокрым снегом ожидаются в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях. Сильные дожди в этот день пройдут в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В Одессе и Николаеве – облачная погода, на остальной территории страны ожидается переменная облачность.

Относительно холодная погода в этот день ожидается в Полтавской области и на востоке страны. Здесь столбик термометра днем будет колебаться в пределах от пяти до семи градусов выше нуля. В центре, на юге и севере воздух прогреется до семи-девяти градусов, а на западе столбик термометра достигнет отметок в восемь-десять градусов.

Прогноз погоды на 19 апреля. Фото: Укргидрометцетр

В четверг дождь с мокрым снегом пройдет на западе страны, а также в Винницкой и Кировоградской областях. На севере, в центре и востоке – переменная облачность. В то же время в Одесской и Николаевской областях ожидаются небольшие осадки.

Согласно прогнозу Укргидрометцетра, самая холодная погода в этот день ожидается в Одессе – воздух днем прогреется всего до четырех-шести градусов выше нуля. На остальной территории страны столбик термометра достигнет отметок в шести-восемь градусов.

Прогноз погоды на 20 апреля. Фото: Укргидрометцетр

В пятницу, 21 апреля, дождевой циклон переместится на юго-восток Украины. Дождь с мокрым снегом пройдет в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Кировоградской областях. На юге страны в этот день ожидаются сильные дожди. На остальной территории – переменная облачность.

Практически по всей Украине температура воздуха днем поднимется всего до пяти-семи градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 21 апреля. Фото: Укргидрометцетр

Уже в субботу, 22 апреля, в Украине ожидается незначительное потепление. Относительно холодная погода будет на востоке – пять-семи градусов выше нуля, на остальной территории страны столбик термометра достигнет отметок в восемь-одиннадцать градусов тепла.

Народный прогноз погоды

19 апреля, сообщает портал "Синоптик", почитается память святого преподобного Евтихия, архиепископа Константинопольского. В народе святого Евтихия называли Тихим, поскольку погода в этот день чаще всего бывала именно такой. Когда выдавался и вправду тихий день, то крестьяне примечали: "Это – к урожаю ранних хлебов".

20 апреля отмечается день памяти святого мученика Руфина, диакона и девицы Акилины и с ними 200 воинов. Если на Акулину дождь, то яровые будут плохие, а калина уродится хорошая. С этого времени появляются первые грибы – сморчки. Наши предки на Акилину наблюдали за небом: если на нем было много звезд – это обещало хороший урожай грибов и ягод.

21 апреля почитается память святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа, Асигкрита, Флегонта, Ерма. В народе этот день называли Родион Выверни Оглобли, Родион Ледолом, Ревучие воды. Наши предки примечали: если рассвет на Руфу ясный, то лето будет хорошее, если хмуро, то лето будет ненастное, а если туманно – быть летом непогоде, а если будет теплый вечер и тихая ночь, лето будет жарким и сухим.

22 апреля почитается память святого мученика Вадима, архимандрита. В старину с этого дня начинался выгон скота в поле. У крестьян была традиция 22 апреля обходить родники и ключи и приговаривать "Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние". Наши предки заметили, что можно ожидать сухого лета, если к этому дню еще не установилась стабильная теплая погода.

23 апреля отмечается день памяти святых мучеников Терентия, Помпия и других. В этот день в старину наблюдали за солнцем: "Если солнце взойдет красное в туманной дымке – год будет хлебородным. Если выкатится из-за горы – придется перепахивать озимое поле да засевать яровиной". В это время раскрываются почки у груши, у дуба. Всходят нарциссы, крокусы, а при ранней и теплой весне могут зацветать.