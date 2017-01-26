Украинцы победили на фестивале снежной скульптуры в Швейцарии

Украинцы добавили себе в копилку еще одну победу — на этот раз наша ребята взяли главный приз на престижном международном фестивале снежной скульптуры World Snow Festival, который прошел в швейцарском горном поселке Гриндельвальд. Команда из четырех человек — Богдан Куцевич, Алексей Пода, Алексей Козак и Джонатан Райнер — за четыре дня соорудила из глыбы снега мистический плащ с посохом. "Темой конкурса была магия, и вот наша задумка: у зрителя должно возникнуть ощущение, что маг только что ушел, оставив свои вещи, и любой желающий может их примерить, — рассказал "Сегодня" Алексей Пода. — Поскольку многие команды на разных конкурсах делают скульптуры в своем фирменном стиле, мы теперь шутим, что на следующем соревновании сделаем штаны, свитер или другой фасон плаща".

Первое место. Наша команда обработала 30 тонн снега за четыре дня. Фото А. Пода

В обычной жизни 39-летний Богдан и 35-летний Алексей работают архитекторами, Алексей Козак занимается рекламой, а их швейцарский друг Джонатан, аспирант-физик. Команда появилась четыре года назад и поучаствовала уже в семи конкурсах — в США, Китае, Норвегии и других странах. По словам ребят, условия всегда одинаковые: команда получает 25—30-тонный куб спресованного снега размером 3,5 на 3,5 метра и четыре дня на создание скульптуры. "И тут как повезет — у нас, бывало, попадались камни и даже бутылки внутри куба. Потому за куб тянут жребий. От удачи зависит еще и расположение на площадке с освещением. Потому что солнечный свет имеет большое значение — без него скульптура не считывается и сливается с землей. В Гриндельвальде площадка была окружена горными хребтами на высоте 1000 метров, и солнце попадало на нее всего два часа в день. Зато простоять фигура может несколько месяцев", — говорит Пода.

По словам мастеров, к состязаниям готовятся заранее — за 3—4 месяца до начала отправляют организаторам эскиз по заданной тематике и портфолио. "Дома мы делаем модель из пластилина и везем ее на конкурс. Из-за этого в США у нас даже возникли проблемы на контроле в аэропорту: мы собирались сделать скульптуру в виде ладони, которая останавливает кулак. Это должно было символизировать противостояние РФ и Украины. Модель я делал с себя, и она получилась в натуральную величину. Потому каждый раз пограничникам приходилось объяснять, что это не оторванные человеческие руки у меня в чемодане, а модель для конкурса".

В теплую пору года ребята оттачивают свое мастерство на конкурсах песочных скульптур и готовятся освоить ледяную скульптуру, а не только снежную. "Наша цель — конкурс на оформление комнаты в знаменитом ледяном отеле в Швеции. Там нужно будет сделать всю мебель — от кровати до чашек", — отмечает Пода. По его словам, в Украине они являются единственной командой такого профиля, и потому приходится следить за трендами зарубежных коллег. "В снежной скульптуре существуют три основных направления: анимализм — к примеру, олени или медведи из снега в США, реализм — бытовые сцены из жизни и минимализм — немцы делают абстрактные скульптуры с применением высоких технологий".

Приз зрительских симпатий. Его получила команда из Италии. Фото А. Пода

Корея и Италия. На конкурсе в этом году принимали участие десять стран: Словения, Швейцария, Британия, Украина, Ита­лия, США, Швеция, Эс­то­ния, Южная Корея, Голландия. Второе место в итоговом зачете досталось команде из Южной Кореи, а третье — снежным скульпторам из Италии. Кстати, работа последних получила еще и приз зрительских симпатий.