Украинцы победили на фестивале снежной скульптуры в Швейцарии

Вчера, 15:26

На конкурсе в этом году принимали участие десять стран

Фото А. Пода
Фото А. Пода

Украинцы добавили себе в копилку еще одну победу — на этот раз наша ребята взяли главный приз на престижном международном фестивале снежной скульптуры World Snow Festival, который прошел в швейцарском горном поселке Гриндельвальд. Команда из четырех человек — Богдан Куцевич, Алексей Пода, Алексей Козак и Джонатан Райнер — за четыре дня соорудила из глыбы снега мистический плащ с посохом. "Темой конкурса была магия, и вот наша задумка: у зрителя должно возникнуть ощущение, что маг только что ушел, оставив свои вещи, и любой желающий может их примерить, — рассказал "Сегодня" Алексей Пода. — Поскольку многие команды на разных конкурсах делают скульптуры в своем фирменном стиле, мы теперь шутим, что на следующем соревновании сделаем штаны, свитер или другой фасон плаща". 

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Первое место. Наша команда обработала 30 тонн снега за четыре дня. Фото А. Пода

В обычной жизни 39-летний Богдан и 35-летний Алексей работают архитекторами, Алексей Козак занимается рекламой, а их швейцарский друг Джонатан, аспирант-физик. Команда появилась четыре года назад и поучаствовала уже в семи конкурсах — в США, Китае, Норвегии и других странах. По словам ребят, условия всегда одинаковые: команда получает 25—30-тонный куб спресованного снега размером 3,5 на 3,5 метра и четыре дня на создание скульптуры. "И тут как повезет — у нас, бывало, попадались камни и даже бутылки внутри куба. Потому за куб тянут жребий. От удачи зависит еще и расположение на площадке с освещением. Потому что солнечный свет имеет большое значение — без него скульптура не считывается и сливается с землей. В Гриндельвальде площадка была окружена горными хребтами на высоте 1000 метров, и солнце попадало на нее всего два часа в день. Зато простоять фигура может несколько месяцев", — говорит Пода.

По словам мастеров, к состязаниям готовятся заранее — за 3—4 месяца до начала отправляют организаторам эскиз по заданной тематике и портфолио. "Дома мы делаем модель из пластилина и везем ее на конкурс. Из-за этого в США у нас даже возникли проблемы на контроле в аэропорту: мы собирались сделать скульптуру в виде ладони, которая останавливает кулак. Это должно было символизировать противостояние РФ и Украины. Модель я делал с себя, и она получилась в натуральную величину. Потому каждый раз пограничникам приходилось объяснять, что это не оторванные человеческие руки у меня в чемодане, а модель для конкурса".

В теплую пору года ребята оттачивают свое мастерство на конкурсах песочных скульптур и готовятся освоить ледяную скульптуру, а не только снежную. "Наша цель — конкурс на оформление комнаты в знаменитом ледяном отеле в Швеции. Там нужно будет сделать всю мебель — от кровати до чашек", — отмечает Пода. По его словам, в Украине они являются единственной командой такого профиля, и потому приходится следить за трендами зарубежных коллег. "В снежной скульптуре существуют три основных направления: анимализм — к примеру, олени или медведи из снега в США, реализм — бытовые сцены из жизни и минимализм — немцы делают абстрактные скульптуры с применением высоких технологий".

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Приз зрительских симпатий. Его получила команда из Италии. Фото А. Пода

Корея и ИталияНа конкурсе в этом году принимали участие десять стран: Словения, Швейцария, Британия, Украина, Ита­лия, США, Швеция, Эс­то­ния, Южная Корея, Голландия. Второе место в итоговом зачете досталось команде из Южной Кореи, а третье  — снежным скульпторам из Италии. Кстати, работа последних получила еще и приз зрительских симпатий.
Швейцария, украинцы, конкурс, снег, скульптуры

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Автор:

Ирина Крикуненко

Источник:

"Сегодня"

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