Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Украинцы придумали дрон-тяжеловоз http://www.segodnya.ua/img/article/7834/97_main.1482835615.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7834/97_tn.1482835615.jpg Украина Создан прототип коптера, который может летать целый час и брать на борт груз весом 20 кг

Украинцы придумали дрон-тяжеловоз

Сегодня, 07:37

Создан прототип коптера, который может летать целый час и брать на борт груз весом 20 кг

Серийный квадрокоптер сможет летать в течение двух часов. Фото: facebook.com/brtcomua
Серийный квадрокоптер сможет летать в течение двух часов. Фото: facebook.com/brtcomua

Украинские конструкторы изобрели уникальный грузовой беспилотник.

Об этом "Сегодня" рассказал волонтер Юрий Касьянов.

По его словам, новый квадрокоптер по всем параметрам превосходит обычные дроны, которые могут быть в воздухе до нескольких минут.

"Грузовые беспилотники самолетного и вертолетного типов слишком заметны, а коптерные могут пробыть в воздухе не более получаса. Нам же удалось создать прототип коптера, который может летать целый час и брать на борт груз весом 20 кг", — рассказал волонтер.

По его словам, таких дронов нет в мире. "Серийный же квадрокоптер сможет летать в течение двух часов на высоте 2 км и перевозить груз весом 50 кг на дальность 200 км", — говорит Касьянов. Создание прототипа обошлось в $70 тыс.
Донбасс, военные, волонтеры, ВСУ, беспилотник, груз, Касьянов, беспилотники, дрон, квадрокоптер

Вы сейчас просматриваете новость "Украинцы придумали дрон-тяжеловоз". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Анастасия Светлевская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

В Швейцарии создали беспилотник с птичьим крылом

26 Декабря, 19:09

Крылья за счет искусственных перьев могут вытягиваться, сжиматься, поворачиваться

Происшествия

По киевскому метро пролетел квадрокоптер

26 Декабря, 10:46

Гаджет снял станцию "Вокзальная"  

Видео

Как выглядит дрон в виде корабля из "Звездных войн"

23 Декабря, 05:18

На конструкцию Звезды Смерти у создателей ушло около недели

Невероятное

Cноубордист в костюме Санта-Клауса летает над склонами на огромном дроне

23 Декабря, 01:06

Специальный 16-винтовой дрон был разработан таким образом, чтобы он мог поднимать в воздух человека

Мнения

Raven RQ-11B. Фото: скриншот с видео

Американские беспилотники оказались непригодными для войны на Донбассе - ВСУ

22 Декабря, 08:10

В командовании ВВС признали, что эти беспилотники имеют фундаментальный недостаток

Невероятное

Невероятное видео: сноубордист полетал с помощью дрона

20 Декабря, 23:46

Нейстат несколько раз пролетел на дроне над горнолыжным комплексом

Авто

Google представил беспилотный автомобиль

20 Декабря, 07:06

Первая партия машин, состоящая из 100 минивэнов, будет готова в январе

Наука и Технологии

Как беспилотные лодки ВМФ США защищают гавани от вторжений неприятеля

17 Декабря, 06:20

Во флоте полагают, что со временем автономные катеры смогут осуществлять миссии сопровождения, доставлять припасы на берег, очищать акватории от мин, а также ставить их

Донбасс

RQ-4A Global Hawk, фото InfoResist

Тяжелый беспилотник ВВС США провел многочасовую разведку у линии разграничения на Донбассе

17 Декабря, 01:02

Беспилотник часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения

Авто

Uber запустил беспилотные Volvo в Сан-Франциско

15 Декабря, 05:51

Во время тестовых поездок было несколько нюансов: к примеру, заказанная к ресторану машина припарковалась не на обочине, а посреди дороги; в другой ситуации автомобиль встал в пробку на одной из линий движения, хотя соседняя была свободна

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.