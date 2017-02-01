Украинцы смогут менять мобильного оператора, сохраняя номер: как это работает и что будет с тарифами

Менять мобильного оператора без смены номера могут в 70 странах мира, в том числе Беларуси, Молдове и России. В Украине такая возможность появится только во второй половине 2017. Три крупных мобильных оператора уже заявили, что услуга будет платной. Как будет работать технология смены оператора и что будет с тарифами, узнавал сайт "Сегодня.ua".

Как будет работать MNP?

По исследованиям компании "Эс Ай Центр", два миллиона украинцев хотят поменять оператора и при этом сохранить нынешний номер. Для сравнения, услуга MNP бесплатна в Беларуси, Молдове и Польше, а в России стоит 100 рублей или 45 гривен, в Германии – в среднем 25 евро и зависит от оператора. В Украине известно, что услуга будет платной, но информацию о том, сколько она будет стоит операторы пока не разглашают.

"Услуга переноса номера будет платная, плату будет взимать "новый" оператор, который заинтересован в подключении нового абонента. Предполагаем, что стоимость услуги будет невысокой", – рассказывает руководитель отдела по связям с общественностью Vodafone Виктория Рубан.

Вместо трехзначного кода абонент будет определять оператора по голосовому сообщению во время вызова на перенесенный номер. Абоненты-мигранты будут попадать в одну базу, за которую отвечает госцентр радиочастот.

"При наборе абонентом телефонного номера оператор проверяет, кому принадлежит этот номер, после чего перенаправляет вызов на другого оператора или соединяет с нужным абонентом внутри сети", – поясняет работу технологии Сергей Еремин, гендиректор компании "Эс Ай Центр", которая внедряет MNP в Украине.

Чтобы воспользоваться услугой абоненту нужно подать заявку на перенос номера на сайте или в магазине оператора. Процесс миграции будет длиться до трех дней. При этом абонент останется без связи, но не больше, чем на три часа, отмечают операторы. После подтверждения переноса номера абонент получит сообщение. После чего нужно прийти с паспортом и сим-картой, чтобы получить новую, активировать ее и выбрать тариф. Прежний номер телефона сохраняется. Менять оператора позволят не чаще, чем раз в месяц. Если абонент не придет за новой сим-картой на протяжении месяца, перенос номера отменят.

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Когда заработает услуга и как поменяются тарифы на звонки?

Звонки внутри одного оператора и на другие будут выравниваться, прогнозирует Сергей Еремин. Чтобы удержать абонентов операторы снизят тарифы на звонки в сети других операторов.

"Как только стоимость звонков на другие операторские сети сравнится по цене с ценой на звонки внутри сети – количество абонентов, которые перейдут к другому оператору с сохранением своего оригинального номера, скорее всего, резко увеличится", – говорит Еремин.

О том, что тарифы из-за введения услуги пересматриваться не будут заявляют в Vodafone. В "Киевстаре" пока не прогнозируют, как изменятся тарифы: "Телеком регулятор еще не разработал нормативные документы для проведения взаиморасчетов между операторами, которые учитывают предоставления услуги MNP. Но, как считает компания, тарифы должны быть доступны для клиентов, которые захотят воспользоваться услугой", – отмечают в пресс-службе оператора.

Услугу внедрят в апреле этого года. Дальше все зависит от операторов, которые будут испытывать систему, искать ошибки в работе и внедрять у себя программы для баз данных. К осени услуга заработает, считают в "Эс Ай Центр".

"По нашим оценкам, эта услуга будет введена в действие примерно через 6-8 месяцев", – прогнозирует Еремин.

Введение MNP может затянутся на больший срок из-за тестирования и налаживания взаимодействия операторов с администратором базы данных, считают операторы, и сама услуга будет доступна ближе к концу года.

В Украине внедрить услугу обещали в 2013, тогда Минюст отказал в регистрации положения о работе MNP, который внесла Нацкомисия по регулированию в сфере связи и информатизации. При этом в 2012 стоимость перехода на другого оператора оглашали на уровне 60-70 грн. В 2015 вопрос внедрения MNP подняли снова. Через год провели тендер, в котором выиграла компания "Диалинк", ее услуги обошлись бы стране в 72 млн грн, хотя были предложения выгодней. После разбирательств Антимонопольного комитета победителем тендера стала компания "Эс Ай Центр", которая предложила 32 млн грн. С того времени начались судебные тяжбы, финалом которой стало отклонение 11 января 2017 года апелляционной жалобы "Диалинк" и передача тендера "Эс Ай Центр".