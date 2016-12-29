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Украинцы стали седьмыми в масс-старте Рождественской гонки http://www.segodnya.ua/img/article/7840/72_main.1482951201.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/72_tn.1482951201.jpg Украина Победителями гонки стали немецкие биатлонисты

Украинцы стали седьмыми в масс-старте Рождественской гонки

Вчера, 20:53

Победителями гонки стали немецкие биатлонисты

Фото AFP
Фото AFP

В немецком Гельзенкирхене закончилась первая половина Рожественской гонки. Спортсмены пробежали масс-старт.

Победителями стали немецкие спортсмены Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер. Вторыми к финишу пришли представители Германии Ванесса Хинц и Симон Шемп. Третьими стали россияне Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.

Украинский дуэт Елена Пидгрушная / Сергей Семенов финишировали на седьмом месте, остав от победителя на 1:08.5 минуты.

Позже состоится гонка преследования. Напоминаем, что в гонке преследования отставание будет уменьшено вдвое.

Масс-старт:

1.  Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер (2) 32:27.1
2.  Ванесса Хинц / Симон Шемпп (4) +15.1
3.  Ольга Подчуфарова / Алексей Волков (4) +23.7
4.  Юлия Швайгер / Симон Эдер (4) +27.5
5.  Анаис Бескон / Жан-Гийом Беатрис (6) +50.9
6.  Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр (9) +57.3
7.  Елена Пидгрушная / Сергей Семенов (8) +1:08.5
8.  Фанни Хурн-Биркланд / Ларс Хельге Биркланд (8) +1:16.9
9.  Доротея Вирер / Доминик Виндиш (9) +1:25.0
10.  Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис (8)+2:38.5
биатлон, Сергей Семенов, Елена Пидгрушная, Рождественская гонка

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Источники:

СЭ, Федерация биатлона Украины

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