Украинцы стали седьмыми в масс-старте Рождественской гонки

В немецком Гельзенкирхене закончилась первая половина Рожественской гонки. Спортсмены пробежали масс-старт.

Победителями стали немецкие спортсмены Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер. Вторыми к финишу пришли представители Германии Ванесса Хинц и Симон Шемп. Третьими стали россияне Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.

Украинский дуэт Елена Пидгрушная / Сергей Семенов финишировали на седьмом месте, остав от победителя на 1:08.5 минуты.

Позже состоится гонка преследования. Напоминаем, что в гонке преследования отставание будет уменьшено вдвое.

Масс-старт:

1. Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер (2) 32:27.1

2. Ванесса Хинц / Симон Шемпп (4) +15.1

3. Ольга Подчуфарова / Алексей Волков (4) +23.7

4. Юлия Швайгер / Симон Эдер (4) +27.5

5. Анаис Бескон / Жан-Гийом Беатрис (6) +50.9

6. Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр (9) +57.3

7. Елена Пидгрушная / Сергей Семенов (8) +1:08.5

8. Фанни Хурн-Биркланд / Ларс Хельге Биркланд (8) +1:16.9

9. Доротея Вирер / Доминик Виндиш (9) +1:25.0

10. Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис (8)+2:38.5