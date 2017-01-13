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Украинцы сыграют с первыми ракетками мира на старте Australian Open http://www.segodnya.ua/img/article/7878/85_main.1484297526.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/85_tn.1484297526.jpg Украина Стали известны соперники украиснких теннисистов в первом раунде первого в сезоне турнира "Большого Шлема"

Украинцы сыграют с первыми ракетками мира на старте Australian Open

Сегодня, 10:51

Стали известны соперники украиснких теннисистов в первом раунде первого в сезоне турнира "Большого Шлема"

Элина Свитолина сыграет с Галиной Воскобоевой. Фото AFP
Элина Свитолина сыграет с Галиной Воскобоевой. Фото AFP

Состоялась жеребьевка основной сетки первого в этом сезоне турнира "Большого Шлема "- Открытого чемпионата Австралии.

Украинцам попались сложные соперники: и в мужском и в женском разряде наши теннисисты сыграют с лидерами мирового рейтинга – Энди Марреем и Ангелик Кербер.

Мужской одиночный разряд:
(1) Энди Маррей (Великобритания) — Илья Марченко (Украина)
Александр Долгополов (Украина) — Борна Чорич (Хорватия)

Женский одиночный разряд
(11) Элина Свитолина (Украина) — Галина Воскобоева (Казахстан)
(1) Ангелик Кербер (Германия) — Леся Цуренко (Украина)
(13) Венус Уильямс (США) — Катерина Козлова (Украина)
Катерина Бондаренко (Украина) — (21) Каролин Гарсия (Франция)

Интересно, что Козлова играла с Уильямс-старшей в первом раунде предыдущего турнира "Большого Шлема" – Открытого чемпионата США-2016 и уступила в трех партиях.
Элина Свитолина, Леся Цуренко, Энди Маррей, Australian Open, Илья Марченко, Венус Уильямс, Катерина Козлова, Ангелик Кербер, Катерина Бондаренко, теннисисты, Каролин Гарсия

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Источник:

sapronov-tennis.org

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