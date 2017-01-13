Украинцы сыграют с первыми ракетками мира на старте Australian Open
Стали известны соперники украиснких теннисистов в первом раунде первого в сезоне турнира "Большого Шлема"
Состоялась жеребьевка основной сетки первого в этом сезоне турнира "Большого Шлема "- Открытого чемпионата Австралии.
Украинцам попались сложные соперники: и в мужском и в женском разряде наши теннисисты сыграют с лидерами мирового рейтинга – Энди Марреем и Ангелик Кербер.
Мужской одиночный разряд:
(1) Энди Маррей (Великобритания) — Илья Марченко (Украина)
Александр Долгополов (Украина) — Борна Чорич (Хорватия)
Женский одиночный разряд
(11) Элина Свитолина (Украина) — Галина Воскобоева (Казахстан)
(1) Ангелик Кербер (Германия) — Леся Цуренко (Украина)
(13) Венус Уильямс (США) — Катерина Козлова (Украина)
Катерина Бондаренко (Украина) — (21) Каролин Гарсия (Франция)
Интересно, что Козлова играла с Уильямс-старшей в первом раунде предыдущего турнира "Большого Шлема" – Открытого чемпионата США-2016 и уступила в трех партиях.
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