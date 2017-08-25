Украинцы в Европе предпочитают средиземноморские страны и экскурсионные туры

В общем безвизом уже воспользовались более 200 тысяч украинцев – или каждый десятый из тех, кто ездил в Европу.

Безвизовым режимом с ЕС уже воспользовались более 200 тысяч украинцев. И только 57 граждан получили отказ – это данные госпогранслужбы.

Через два месяца после официального старта безвиза ежедневно по всей стране выдавали по 25 тысяч паспортов. Это рекорд.

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"Оформляют паспорта гораздо больше людей, чем реально выезжает за границу. То есть, паспорта оформляются впрок для того, чтобы они просто были", – говорит Сергей Гунько, руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Украины.

Из-за ажиотажа биометрические паспорта изготавливают, не вкладываясь в сроки. Это заставило туроператоров приспосабливаться.

"Процедура визы – это как минимум две недели. Мы минимум за две недели знали, продали мы этот тур или не продали. Сейчас мы в последней секунды НЕ знаем, продали ли мы тур, и можем ли мы посадит туда пассажира. А он приходит, в последнюю секунду! ", – рассказывает Сергей Филянин, представитель туристического оператора.

Жажду украинцев к путешествиям оценили в аэропортах. Пассажиропоток увеличился на 20 процентов. А пока продолжаются переговоры относительно новых приемлемых по цене рейсов, путешественники больше пользуются автомобилями и железной дорогой.

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АТОвец Валерий Ананьев вообще преодолевает Европу пешком. Его онлайн-трансляции собирают тысячи просмотров в сети.

За два месяца бывший армеец пройдет от Парижа до севере Испании, древним маршруту паломников – "путем Иакова".

В общем безвизом уже воспользовались более 200 тысяч украинцев – или каждый десятый из тех, кто ездил в Европу.

"Только 57 нашим соотечественникам европейские правоохранители отказали в пересечении границы. Причин этому две – превышение срока пребывания в странах ЕС во время предыдущих поездок и невозможность подтвердить цель своей поездки", – рассказал Олег Слободян, пресс-секретарь Державноъ прикордонноъ службы.

Поскольку безвиз стартовал летом, самые популярные – южные направления, в частности – средиземноморские страны. На втором месте – экскурсионные туры по Европе.

Ранее сообщалось, что четверть украинцев изменили планы на отпуск из-за безвиза.