Украинцы застряли в аэропорту Дубая, к ним выехал консул
В соцсетях пишут, что аэропорт со вчерашнего дня отменяет рейсы из-за плохой погоды
В аэропорту Шардж (Дубай) в ожидании перелета к месту назначения застряли украинцы. К ним уже выехал украинский консул.
Об этом сообщила Консульская служба МИД в Facebook.
"Новый год приближается, а граждане Украины, которые отправились в путешествие находятся в аэрпорту Шарджа (Дубай) в ожидании перелета к месту назначения. В аэропорт выехал консул. Пытается урегулировать вопрос. Представители авиакомпании Air Arabia заверили, что проблема будет решена в ближайшее время", – говорится в сообщении.
Пользователи в соцсетях пишут, что еще со вчерашнего дня аэропорт Шардж отменяет рейсы, из-за плохой погоды.
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