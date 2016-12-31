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Украинцы застряли в аэропорту Дубая, к ним выехал консул http://www.segodnya.ua/img/article/7848/70_main.1483138354.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/70_tn.1483138354.jpg Украина В соцсетях пишут, что аэропорт со вчерашнего дня отменяет рейсы из-за плохой погоды

Украинцы застряли в аэропорту Дубая, к ним выехал консул

Сегодня, 01:01

В соцсетях пишут, что аэропорт со вчерашнего дня отменяет рейсы из-за плохой погоды

Украинцы застряли в аэропорту в Дубай, к ним выехал консул, фото соцсети
Украинцы застряли в аэропорту в Дубай, к ним выехал консул, фото соцсети

В аэропорту Шардж (Дубай) в ожидании перелета к месту назначения застряли украинцы. К ним уже выехал украинский консул.

Об этом сообщила Консульская служба МИД в Facebook.

"Новый год приближается, а граждане Украины, которые отправились в путешествие находятся в аэрпорту Шарджа (Дубай) в ожидании перелета к месту назначения. В аэропорт выехал консул. Пытается урегулировать вопрос. Представители авиакомпании Air Arabia заверили, что проблема будет решена в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Пользователи в соцсетях пишут, что еще со вчерашнего дня аэропорт Шардж отменяет рейсы, из-за плохой погоды. 
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