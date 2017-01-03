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Украинец Марченко уступил теннисистку-великану на турнире в Дохе http://www.segodnya.ua/img/article/7854/46_main.1483469795.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/46_tn.1483469795.jpg Украина Шеста ракетка мира победил украинца за 1 час 35 минут

Украинец Марченко уступил теннисистку-великану на турнире в Дохе

Сегодня, 20:56

Шеста ракетка мира победил украинца за 1 час 35 минут

Илья Марченко. Фото AFP
Илья Марченко. Фото AFP

Украинский теннисист Илья Марченко не смог преодолеть стартовый барьер на турнире ATP в Дохе, Катар.

В матче первого круга дончанин уступил шестой ракетке турнира хорвату Иво Карловичу: 6-7(5) 6-7(0).

Поединок продолжался 1 час 35 минут. На счету Марченко 2 эйса и 1 двойная ошибка, его соперник отметился 13-ю подачами навылет и 4-мя двойными.

Интересно, что за весь матч 211-сантиметровый хорват не заработал на подаче украинца ни одного брейкойнта. Марченко не реализовал единственный брейкпойнт.
теннис, Илья Марченко, Иво Карлович

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Источник:

sapronov-tennis.org

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