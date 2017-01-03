Украинец Марченко уступил теннисистку-великану на турнире в Дохе

Шеста ракетка мира победил украинца за 1 час 35 минут

Украинский теннисист Илья Марченко не смог преодолеть стартовый барьер на турнире ATP в Дохе, Катар.

В матче первого круга дончанин уступил шестой ракетке турнира хорвату Иво Карловичу: 6-7(5) 6-7(0).

Поединок продолжался 1 час 35 минут. На счету Марченко 2 эйса и 1 двойная ошибка, его соперник отметился 13-ю подачами навылет и 4-мя двойными.

Интересно, что за весь матч 211-сантиметровый хорват не заработал на подаче украинца ни одного брейкойнта. Марченко не реализовал единственный брейкпойнт.