Украинец набрал семь очков в матче аутсайдеров НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс Санз" на своей площадке проиграл "Даллас Маверикс". Поединок прошел в ночь на пятницу по киевскому времени и завершился со счетом 108:113.

Украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь отыграл 10 минут и за это время набрал семь очков (три попадания из четырех попыток с игры и одно из двух со штрафных), сделал три подбора и один блок-шот.

В турнирной таблице Западной конференции НБА "Финикс" занимает последнее место, "Даллас" – предпоследнее.