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Украинец набрал семь очков в матче аутсайдеров НБА http://www.segodnya.ua/img/article/7878/68_main.1484295579.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/68_tn.1484295579.jpg Украина Алексей Лэнь отыграл 10 минут в поединке "Финикс" – "Даллас"

Украинец набрал семь очков в матче аутсайдеров НБА

Сегодня, 10:15

Алексей Лэнь отыграл 10 минут в поединке "Финикс" – "Даллас"

Алексей Лэнь. Фото AFP
Алексей Лэнь. Фото AFP

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс Санз" на своей площадке проиграл "Даллас Маверикс". Поединок прошел в ночь на пятницу по киевскому времени и завершился со счетом 108:113.

Украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь отыграл 10 минут и за это время набрал семь очков (три попадания из четырех попыток с игры и одно из двух со штрафных), сделал три подбора и один блок-шот.

В турнирной таблице Западной конференции НБА "Финикс" занимает последнее место, "Даллас" – предпоследнее.
НБА , баскетболист, Алексей Лэнь, Финикс Санз, Даллас Маверикс

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Источник:

Сегодня|Спорт

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