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Украинец Приндета забил дебютный гол в чемпионате Греции (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/15_main.1483978217.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/15_tn.1483978217.jpg Украина Наш футболист признан лучшим игроком матча против "Ларисы"

Украинец Приндета забил дебютный гол в чемпионате Греции (видео)

Сегодня, 18:10

Наш футболист признан лучшим игроком матча против "Ларисы"


Украинец Виталий Приндета помог своему клубу "Платаниас" добыть третью победу кряду в чемпионате Греции.

Со счетом 3:2 была добыта победа над "Ларисой".

На счету Приндеты второй гол "Платаниаса", который был забит головой после углового. Он же был признан лучшим игроком матча.

pridetta
футбол, чемпионат Греции, Платаниас, Виталий Приндета, Лариса Греция

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Источник:

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