Украинец Приндета забил дебютный гол в чемпионате Греции (видео)

Наш футболист признан лучшим игроком матча против "Ларисы"

Украинец Виталий Приндета помог своему клубу "Платаниас" добыть третью победу кряду в чемпионате Греции.

Со счетом 3:2 была добыта победа над "Ларисой".

На счету Приндеты второй гол "Платаниаса", который был забит головой после углового. Он же был признан лучшим игроком матча.