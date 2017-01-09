Украинец Приндета забил дебютный гол в чемпионате Греции (видео)
Наш футболист признан лучшим игроком матча против "Ларисы"
Украинец Виталий Приндета помог своему клубу "Платаниас" добыть третью победу кряду в чемпионате Греции.
Со счетом 3:2 была добыта победа над "Ларисой".
На счету Приндеты второй гол "Платаниаса", который был забит головой после углового. Он же был признан лучшим игроком матча.
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