Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Украинка Катерина Монзуль заняла второе место в рейтинге женщин-арбитров http://www.segodnya.ua/img/article/7832/64_main.1482764915.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/64_tn.1482764915.jpg Украина IFFHS в итоговом рейтинге 2016 года поставила украинку на второе место после венгерки Каталин Кулчар

Украинка Катерина Монзуль заняла второе место в рейтинге женщин-арбитров

Сегодня, 17:08

IFFHS в итоговом рейтинге 2016 года поставила украинку на второе место после венгерки Каталин Кулчар

Катерина Монзуль. Фото ФФУ
Катерина Монзуль. Фото ФФУ

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) поставила украинку Катерину Монзуль на второе место в списке лучших женщин-арбитров уходящего года.

Украинская судья в соответствующем рейтинге набрала 53 очка, на пять очков отстав от занявшей первое место венгерки Каталин Кулчар.

Также 53 очка набрала немка Бибиана Штейнхауз, которая недавно случайно отметилась голевой передачей во второй немецкой Бундеслиге.

Напомним, что в 2015 году Катерина Монзуль признавалась лучшей женщиной-арбитром мира.
судья, арбитр, IFFHS, Екатерина Монзуль

Вы сейчас просматриваете новость "Украинка Катерина Монзуль заняла второе место в рейтинге женщин-арбитров". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Нойер в игре. Фото AFP

Мануэль Нойер признан лучшим вратарем года

Сегодня, 16:42

Голкипер "Баварии" получает приз четвертый раз кряду

Мир

Сейчас общаться с арбитрами не запрещено. Фото AFP

ФИФА может запретить футболистам разговаривать с арбитрами

24 Декабря, 13:56

Побеседовать с рефери сможет только капитан команды

Футбол

В чемпионате Германии судья отдала результативный пас

22 Декабря, 12:34

"Ассист" рефери стоил "Юниону" победы в матче

Другие

Регбист жестким приемом срубил девушку-арбитра во время матча

15 Декабря, 21:15

Спортсмену грозит длительная дисквалификация за грубость на поле

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.