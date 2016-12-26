Украинка Катерина Монзуль заняла второе место в рейтинге женщин-арбитров

IFFHS в итоговом рейтинге 2016 года поставила украинку на второе место после венгерки Каталин Кулчар

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) поставила украинку Катерину Монзуль на второе место в списке лучших женщин-арбитров уходящего года.

Украинская судья в соответствующем рейтинге набрала 53 очка, на пять очков отстав от занявшей первое место венгерки Каталин Кулчар.

Также 53 очка набрала немка Бибиана Штейнхауз, которая недавно случайно отметилась голевой передачей во второй немецкой Бундеслиге.

Напомним, что в 2015 году Катерина Монзуль признавалась лучшей женщиной-арбитром мира.