Украинская оборонка будет сотрудничать с польской компанией в сфере ПВО

"Укроборонпром" и польская WB Electronics подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противовоздушной обороны

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, и польская компания WB Electronics S.A. 22 декабря подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противовоздушной обороны, в частности, в области создания новых образцов зенитной и зенитной-ракетной техники в соответствии с условиями ведения современной войны.

Как сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома" с украинской стороны непосредственными участниками сотрудничества выступили госпредприятие "Спецтехноэкспорт" и ГАХК "Артем", которые входят в состав госконцерна.

"Опыт и возможности польских партнеров важны для нас и дальнейшего развития украинского ОПК. "Укроборонпром" окончательно определил курс перехода на международные стандарты, поэтому мы рады разрабатывать новые образцы вооружения именно с компанией страны – члена НАТО", – цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по авиастроению и производству "Укроборонпрома" Владимира Коробова.

Польская сторона, в свою очередь, отметила высокий уровень компетенции украинских специалистов в области противовоздушной обороны.

В пресс-службе напомнили, что Житомирский бронетанковый завод, который входит в состав "Укроборонпрома", будет модернизировать военную оптику по польским технологиям на основе сотрудничества с польской компанией РСО S.A.

Напомним, "Укроборонпром" по итогам оружейной выставки в Индии DefExpо-2016 подписал с индийскими компаниями 15 меморандумов о сотрудничестве в оборонной сфере.

В ходе выставки единственный в Украине производитель самолетов государственное предприятие "Антонов" представил проект нового транспортного самолета Ан-132, разработанного на замену Ан-32, а также самолеты Ан-148 и Ан-178.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.