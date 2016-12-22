Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Украинская оборонка будет сотрудничать с польской компанией в сфере ПВО http://www.segodnya.ua/img/article/7821/70_main.1482425318.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/70_tn.1482425318.jpg Украина "Укроборонпром" и польская WB Electronics подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противовоздушной обороны

Украинская оборонка будет сотрудничать с польской компанией в сфере ПВО

Вчера, 18:46

"Укроборонпром" и польская WB Electronics подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противовоздушной обороны

&quot;Укроборонпром&quot; и польская компания заключили соглашение. Фото: &quot;Сегодня&quot;
"Укроборонпром" и польская компания заключили соглашение. Фото: "Сегодня"

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, и польская компания WB Electronics S.A. 22 декабря подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противовоздушной обороны, в частности, в области создания новых образцов зенитной и зенитной-ракетной техники в соответствии с условиями ведения современной войны.

Как сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома" с украинской стороны непосредственными участниками сотрудничества выступили госпредприятие "Спецтехноэкспорт" и ГАХК "Артем", которые входят в состав госконцерна.

"Опыт и возможности польских партнеров важны для нас и дальнейшего развития украинского ОПК. "Укроборонпром" окончательно определил курс перехода на международные стандарты, поэтому мы рады разрабатывать новые образцы вооружения именно с компанией страны – члена НАТО", – цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по авиастроению и производству "Укроборонпрома" Владимира Коробова.

Польская сторона, в свою очередь, отметила высокий уровень компетенции украинских специалистов в области противовоздушной обороны.

В пресс-службе напомнили, что Житомирский бронетанковый завод, который входит в состав "Укроборонпрома", будет модернизировать военную оптику по польским технологиям на основе сотрудничества с польской компанией РСО S.A.

Напомним, "Укроборонпром" по итогам оружейной выставки в Индии DefExpо-2016 подписал с индийскими компаниями 15 меморандумов о сотрудничестве в оборонной сфере.

В ходе выставки единственный в Украине производитель самолетов государственное предприятие "Антонов" представил проект нового транспортного самолета Ан-132, разработанного на замену Ан-32, а также самолеты Ан-148 и Ан-178.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.
Польша, Украина, Антонов, соглашение, укроборонпром, пво, концерн, ОПК, бронетанковый завод

Вы сейчас просматриваете новость "Украинская оборонка будет сотрудничать с польской компанией в сфере ПВО". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: ukroboronprom.com.ua

Украина показала НАТО, на что способен ее ВПК

18 Декабря, 08:07

В сфере бронетехники работает более 12 тысяч специалистов на 20 предприятиях

Мир

В США заявили о возможном захвате боевиками ИГИЛ средств ПВО в Пальмире, фото AFP

В США заявили о возможном захвате боевиками ИГИЛ средств ПВО в Пальмире

15 Декабря, 01:29

Предположительно у террористов могли оказаться средства противовоздушной обороны, бронетанковая техника и различное стрелковое оружие

Крым

ПВО С-400 "Триумф". Фото: army.lv

В Крыму оккупанты вооружились новыми ракетными комплексами

13 Декабря, 16:09

Новые ракеты на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны

Украина

Турчинов осматривает БМП-1УМД «Охотник». Фото: "Укроборонпром"

В Украине испытали "умный" роботизированный БМП

9 Декабря, 14:09

Система может самостоятельно распознать цель и вести ее на прицеле, а также есть возможность дистанционного управления

Украина

Украинский беспилотный транспортер "Фантом". Фото: "Укроборонпром"

В "Спецтехноэкспорте" раскрыли информацию о новейшем украинском оружии

6 Декабря, 13:50

Госпредприятие наращивает инвестиционную поддержку перспективных украинских оборонных разработок

Украина

Несмотря на угрозы Кремля, украинские военные успешно провели учения ПВО

4 Декабря, 22:10

Накануне в Кремле поставили ультиматум

Политика

Виктор Муженко. Фото: Facebook

Муженко о ракетных стрельбах: Россия удостоверилась в надежности украинской ПВО

1 Декабря, 23:33

Военные РФ внимательно наблюдали за украинскими стрельбами

Харьков

Задержанный оказался сотрудником "Антонова". Фото: nahnews.org

Инженер "Антонова" вез в Россию чертежи вертолетов - Госпогранслужба

1 Декабря, 16:57

Мужчину задержали на границе в Харьковской области

Политика

ПВО РФ. Фото: pohnews.org

В РФ предупредили об ответном ударе в случае запусков ракет близ Крыма

1 Декабря, 09:25

Российские военные намерены не только сбивать украинские ракеты, но и нанести удар по пусковым установкам

Украина

АН-178, ГП "Антонов". Фото: facebook.com / antonov.company

"Укроборонпром" нацелился на корпоратизацию "Антонова"

29 Ноября, 13:09

Госконцерн согласовал с МЭРТ планы по реформированию структуры управления госпредприятий сферы авиастроения

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.