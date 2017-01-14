Украинская полиция создает сеть агентов

Украинские полицейские после длительного перерыва снова начали формировать сеть тайных информаторов для криминальной разведки и угрозыска. Как рассказали нам источники в МВД, в последние месяцы агентурная сеть сильно "просела". Это привело к тому, что силовики часто оставались без важнейшей оперативной информации, и, как следствие, не смогли раскрыть многие преступления по горячим следам.

"В то время когда создавалась Нацполиция, не учли многие нюансы, — рассказал нам один из руководителей в центральном аппарате МВД. — Несвоевременно и с опозданием были внесены нужные изменения в закон об оперативно-розыскной деятельности, плюс к тому были проблемы с определением функций Нацполиции. На внесение всех этих изменений, подготовку новых нормативов ушло около полугода. В итоге около 9 месяцев мы фактически не имели права нарабатывать и содержать агентсеть. По факту утратили контакты со многими бывшими информаторами. Переаттестация полицейских тоже внесла свою лепту — многие милиционеры ее не прошли и были уволены, забрав с собой агентурные наработки".

Но с недавнего времени угрозыск начал укреплять "оборону", обзаводясь новыми информаторами. Тем более о приоритете работы с тайными агентами в прошлом году заявлял даже член коллегии МВД Антон Геращенко, уточняя, что считает мизерным вознаграждение в 2 тыс. грн в месяц для тех, кто постоянно рискует ради важной информации. Сейчас, похоже, ситуацию уже пытаются улучшить. "Увеличение "гонораров" для информаторов сейчас активно обсуждается. Всем понятно, что ради суммы в 2 тысячи гривен большинство "агентов" работать не будут. Но пока что увеличенных сумм не выплачивали — бюджет начал работать только с 1 января", — рассказали нам силовики.



ЗА РЮМКУ И ТАБАК. Сыщики рассказали нам, что пока высокие чины решают, увеличивать "гонорары" или нет, по факту приходится "премировать" агентов из собственного кармана. "Если расследую кражу или разбой, то на "оперативку" еду, запасаясь несколькими пачками сигарет. За ценную информацию выдаю своим "стукачикам" "зарплату" табаком. Они тоже понимают, что плачу из собственного кармана, поэтому не наглеют, — посетовал один из оперативников. — Хотя за особо ценную информацию могут заломить и 5 тысяч. А иногда могу информатору и 100 граммов налить, сводить в кафе накормить".

Оперативники говорят, чаще всего им сливают информацию люди так или иначе связанные с криминалом — экс-заключенные, наркоманы, мелкие мошенники. "Им сложно найти работу, особенно сейчас, а каждый день нужны деньги на еду или дозу, поэтому мы друг другу интересны, — рассказал нам один опер из Днепропетровской области. — Они нам сливают данные о возможных каналах поставок наркотиков, нелегальных СТО, занимающихся разборкой угнанных автомобилей и тому подобных вещах". А вот самая малочисленная категория информаторов, по словам оперативников, это идейные, интеллигентные граждане. "Но их сведения зачастую самые неточные. Они сообщают нам о своих подозрениях, в итоге потратишь время, а информация оказывается ложной", — говорят сыщики.

Еще одна проблема — "мертвые души". Некоторые, нечистые на руку опера, например, заявляют, что им нужно заплатить пятерым информаторам, а на самом деле их у них только двое. "Преступление раскрыл и заявил, что ему помогали все пятеро, заплатил двоим, а вознаграждение троих забрал себе, — говорят в полиции. — Отследить все это сложно, ведь в документах не указывается имен агентов, лишь позывные и прозвища. Это нужно менять".