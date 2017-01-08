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Украинская шахматистка Мария Музычук отказалась ехать на чемпионат мира в Иран http://www.segodnya.ua/img/article/7863/39_main.1483875490.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/39_tn.1483875490.jpg Украина Спортсменка считает, что эта страна не подходит для такого престижного соревнования

Украинская шахматистка Мария Музычук отказалась ехать на чемпионат мира в Иран

Сегодня, 13:32

Спортсменка считает, что эта страна не подходит для такого престижного соревнования

Мария Музычук владела женской шахматной короной
Мария Музычук владела женской шахматной короной

Экс-чемпионка мира по шахматам украинка Мария Музычук заявила, что не поедет на чемпионат мира в Иран.

- Что касается чемпионата мира в Иране, то я решила отказаться от участия, так как абсолютно очевидно, что Иран не является подходящей страной для такого престижного соревнования. И это неправильно, что те шахматистки, которые отказываются ехать в Иран и носить хиджаб, просто ни за что теряют право играть в чемпионате мира.

Сестра моя, Аня, подписала контракт. Мы с ней разговаривали насчет этого, но для нее стать чемпионкой мира – мечта всей жизни.

Напомним, что чемпионат мира в Иране состоится в феврале этого года. Известно также, что в октябре минувшего года шахматистка из США грузинского происхождения Нази Паикидзе-Барнс уже отказалась от участия в чемпионате мира в Иране из-за ограничения прав женщин в этой стране.
шахматы, чемпионат мира, Мария Музычук

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Источник:

Цензор

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