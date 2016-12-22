Украинская синхронистка Александра Сабада скачет на кровати в нижнем белье (фото)

Участница Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро украинская синхронистка Александра Сабада наслаждается отдыхом в Нью-Йорке, США.

Спортсменка прогулялась по местным достопримечательностям и отправилась в отель, но перед отдыхом решила проверить свою кровать на прочность. Девушка залезла на нее и в одном белье и гольфах хорошенько попрыгала.

ПО ТЕМЕ: Девушка дня: синхронистка Александра Сабада (фото)

"С добрым утром", – затем написала Александра на своей странице в Instagram.

Напомним, на Играх в Рио Сабада в командном соревновании вместе с другими украинками заняла четвертое место, остановившись в шаге от медали.