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Украинская синхронистка Александра Сабада скачет на кровати в нижнем белье (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/91_main.1482429025.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/91_tn.1482429025.jpg Украина Девушка отдыхает в Нью-Йорке

Украинская синхронистка Александра Сабада скачет на кровати в нижнем белье (фото)

Вчера, 19:50

Девушка отдыхает в Нью-Йорке

Александра Сабада. Фото Instagram
Александра Сабада. Фото Instagram

Участница Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро украинская синхронистка Александра Сабада наслаждается отдыхом в Нью-Йорке, США.

Спортсменка прогулялась по местным достопримечательностям и отправилась в отель, но перед отдыхом решила проверить свою кровать на прочность. Девушка залезла на нее и в одном белье и гольфах хорошенько попрыгала.

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"С добрым утром", – затем написала Александра на своей странице в Instagram.

Напомним, на Играх в Рио Сабада в командном соревновании вместе с другими украинками заняла четвертое место, остановившись в шаге от медали.

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синхронное плавание, Александра Сабада

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Источник:

Сегодня|Спорт

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