Украинские баскетболистки приготовили кутью и поздравили болельщиков с Рождеством (фото,видео)

Игроки женской сборной Украины по баскетболу Мириам Уро-Ниле и Вита Горобец приготовили рождественскую кутью.

Девушки приготовили главное блюдо праздника по своим семейным рецептам. Мириам училась готовить у своей бабушки, а в семье Виты за рождественскими традициями следит дедушка.

Своими блюдами они угостили перед тренировкой одноклубниц по команде ТИМ СКУФ.

Вита Горобец – серебряная призера чемпионата мира по баскетболу 3х3. Мириам Уро-Ниле только недавно начала вызываться в расположение сборной.