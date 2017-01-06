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Украинские баскетболистки приготовили кутью и поздравили болельщиков с Рождеством (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7860/91_main.1483731771.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/91_tn.1483731771.jpg Украина Спортсменки приготовили рождественское блюдо по семейным рецептам

Украинские баскетболистки приготовили кутью и поздравили болельщиков с Рождеством (фото,видео)

Сегодня, 21:42

Спортсменки приготовили рождественское блюдо по семейным рецептам

 


Игроки женской сборной Украины по баскетболу Мириам Уро-Ниле и Вита Горобец приготовили рождественскую кутью.

Девушки приготовили главное блюдо праздника по своим семейным рецептам. Мириам училась готовить у своей бабушки, а в семье Виты за рождественскими традициями следит дедушка.

Своими блюдами они угостили перед тренировкой одноклубниц по команде ТИМ СКУФ.

Вита Горобец – серебряная призера чемпионата мира по баскетболу 3х3. Мириам Уро-Ниле только недавно начала вызываться в расположение сборной. 
Рождество, баскетбол, женская сборная Украины по баскетболу

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Источник:

Федерация баскетбола Украины

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