Украинские баскетболистки приготовили кутью и поздравили болельщиков с Рождеством (фото,видео)
Спортсменки приготовили рождественское блюдо по семейным рецептам
Игроки женской сборной Украины по баскетболу Мириам Уро-Ниле и Вита Горобец приготовили рождественскую кутью.
Девушки приготовили главное блюдо праздника по своим семейным рецептам. Мириам училась готовить у своей бабушки, а в семье Виты за рождественскими традициями следит дедушка.
Своими блюдами они угостили перед тренировкой одноклубниц по команде ТИМ СКУФ.
Вита Горобец – серебряная призера чемпионата мира по баскетболу 3х3. Мириам Уро-Ниле только недавно начала вызываться в расположение сборной.
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