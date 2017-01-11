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Украинские биатлонисты заняли четвертое место в эстафете http://www.segodnya.ua/img/article/7873/27_main.1484146538.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/27_tn.1484146538.jpg Украина Гонку Кубка мира выиграла норвежская команда

Украинские биатлонисты заняли четвертое место в эстафете

Сегодня, 16:55

Гонку Кубка мира выиграла норвежская команда

Свендсен принес победу Норвегии. Фото AFP
Свендсен принес победу Норвегии. Фото AFP

В Рупольдинге стартовал этап Кубка мира по биатлону. В первый день прошла мужская эстафета.

Отлично выступила сборная Украины в составе – Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий. Всего с шестью дополнительными патронами украинцы финишировали на почетном четвертом месте.

Команда России, лидировавшая всю дистанцию, упустила победу на последних ста метрах, когда Свендсен обошел Бабикова.

Слабая стрельба на первом этапе Симона Фуркада лишила шансов Францию на борьбу за награды. Французы лишь на девятом месте.

Результаты эстафеты:

1. Норвегия – 1:13.40,7 (0+5)
2. Россия – +5,1 (0+2)
3. Германия – +23,5 (1+9)
4. Украина – +28,0 (0+6)
5. Чехия – +32,6 (1+9)
6. Швеция – +1.09,9 (0+8)
биатлон, Эстафета, Кубок мира по биатлону

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Источник:

Сегодня|Спорт

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