Украинские биатлонисты заставили тренера бежать 20 км на лыжах

Юрай Санитра не верил, что команда попадет в топ-6 по итогам эстафеты

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра проиграл пари своим подопечным.

Санитра пообещал команде, что будет ехать от стадиона в Рупольдинге до отеля на лыжах, если команда в эстафете финиширует не ниже шестого места.

Расстояние от арены до отеля, где базируется команда составляет 20 километров.

Напомним, сборная Украины финишировала четвертой в эстафетой гонке.