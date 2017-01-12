Украинские биатлонисты заставили тренера бежать 20 км на лыжах
Юрай Санитра не верил, что команда попадет в топ-6 по итогам эстафеты
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра проиграл пари своим подопечным.
Санитра пообещал команде, что будет ехать от стадиона в Рупольдинге до отеля на лыжах, если команда в эстафете финиширует не ниже шестого места.
Расстояние от арены до отеля, где базируется команда составляет 20 километров.
Напомним, сборная Украины финишировала четвертой в эстафетой гонке.
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