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Украинские биатлонисты заставили тренера бежать 20 км на лыжах http://www.segodnya.ua/img/article/7875/41_main.1484214351.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/41_tn.1484214351.jpg Украина Юрай Санитра не верил, что команда попадет в топ-6 по итогам эстафеты

Украинские биатлонисты заставили тренера бежать 20 км на лыжах

Сегодня, 11:45

Юрай Санитра не верил, что команда попадет в топ-6 по итогам эстафеты

Тренер Юрай Санитра. Фото biathlon.life.ua
Тренер Юрай Санитра. Фото biathlon.life.ua

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра проиграл пари своим подопечным.

Санитра пообещал команде, что будет ехать от стадиона в Рупольдинге до отеля на лыжах, если команда в эстафете финиширует не ниже шестого места.

Расстояние от арены до отеля, где базируется команда составляет 20 километров.

Напомним, сборная Украины финишировала четвертой в эстафетой гонке.
биатлон, Эстафета, Кубок мира по биатлону

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