Украинские десантники попытались загрузить броневики в Ил-76
Результаты испытаний оказались положительными
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
На одном из военных аэродромов Житомирской области офицеры-десантники вместе с экипажем военного-транспортного самолета ИЛ-76ДМ провели экспериментально-тренировочное занятие по загрузке бронетранспортеров БТР-3ДА, бронеавтомобилей КрАЗ "Спартан" и грузового автомобиля ГАЗ-66 в самолет. Об этом сообщает пресс-служба 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС Украины.
В течение нескольких часов, десантники вместе с военными авиаторами испытали несколько вариантов размещения и закрепления определенных образцов военной техники.
Результаты испытания положительные – данная техника может быть транспортирована воздушным транспортом.
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