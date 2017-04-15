Украинские десантники попытались загрузить броневики в Ил-76

Сегодня, 09:01

Результаты испытаний оказались положительными


Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

На одном из военных аэродромов Житомирской области офицеры-десантники вместе с экипажем военного-транспортного самолета ИЛ-76ДМ провели экспериментально-тренировочное занятие по загрузке бронетранспортеров БТР-3ДА, бронеавтомобилей КрАЗ "Спартан" и грузового автомобиля ГАЗ-66 в самолет. Об этом сообщает пресс-служба 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС Украины.

В течение нескольких часов, десантники вместе с военными авиаторами испытали несколько вариантов размещения и закрепления определенных образцов военной техники.

Результаты испытания положительные – данная техника может быть транспортирована воздушным транспортом.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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