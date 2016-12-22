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Украинские полицейские за год разбили более 400 патрульных авто http://www.segodnya.ua/img/article/7820/96_main.1482415954.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/96_tn.1482415954.jpg Украина Правоохранители пока не могут назвать точное количество машин, которые не подлежат ремонту

Украинские полицейские за год разбили более 400 патрульных авто

Сегодня, 16:10

Правоохранители пока не могут назвать точное количество машин, которые не подлежат ремонту

В Киеве патрульные разбили 145 служебных автомобилей. Фото: соцсети / Александр Власов
В Киеве патрульные разбили 145 служебных автомобилей. Фото: соцсети / Александр Власов

Украинские полицейские в течение года разбили более 400 патрульных  служебных авто вследствие дорожно-транспортных происшествий. Об этом УНН сообщили в Департаменте патрульной полиции НПУ.

"В результате ДТП повреждения получили 439 служебных автомобилей управлений патрульной полиции ГНП, из них – 145 служебных автомобилей Управления патрульной полиции в Киеве", – сообщили в патрульной полиции.

При этом, по их информации, на сегодня отремонтировано 113 автомобилей патрульной полиции.

Также в патрульной полиции сообщили, что на данный момент не могут назвать точное количество патрульных авто, которые не подлежат ремонту, поскольку проводятся все необходимые экспертизы повреждений авто.

Отметим, что в течение 2015 года в Украине были повреждены 201 автомобиль Toyota Prius, из них в Киеве – 157 машин.

Напомним, ранее в сети показали кладбище машин украинских полицейских.
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