Украинские силовики провели совместные учения с агентами ФБР

Украинские полицейские провели совместные учения с американскими коллегами, в ходе которых обменялись опытом проведения осмотра места происшествия после взрыва в результате срабатывания самодельного взрывного устройства.

"Эти учения являются первыми, проведенными на базе Учебного центра взрывотехнической службы Национальной полиции Украины. В дальнейшем Центр будет готовить взрывотехников на постоянной основе", – сообщает Департамент взрывотехнической службы Национальной полиции Украины в воскресенье.

В учениях приняли участие 27 украинских взрывотехников и 10 сотрудников спецподразделения КОРД, а также представители аналитического центра по террористическим взрывным устройствам ФБР США (ТЕDAC).

"Курс предусматривал обмен опытом между украинскими специалистами и их американскими коллегами в сфере противодействия самодельным взрывным устройствам. Практическую часть составили криминалистические приемы обзора места события по факту их взрыва. Практике предшествовали занятия по теоретической части, а завершалась практическая часть обсуждениям ее результатов", – говорится в сообщении.

В Нацполиции сообщают, что специалисты Учебного центра взрывотехнической службы будут передавать необходимые теоретические знания и практические навыки молодым коллегам, также в учреждении будут иметь возможность повысить свою квалификацию сотрудники других заинтересованных подразделений. Еще одной функцией Центра станут учения по взрывобезопасности для сотрудников гражданских предприятий.