Украинских генералов "заставили" отжиматься (видео)

Генералы Национальной гвардии Украины приняли участие во флешмобе 22PushupChallenge для поддержки ветеранов военных конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Генералы Николай Балан, Ярослав Сподар, Олег Гарчу, Гусейн Висханов и Виктор Ганущак отжались 22 раза во внутреннем дворике Нацгвардии.

Эстафету они передали сотрудникам Госпогранслужбы Украины.

Напомним, ранее во флешмобе приняли участие патрульные полицейские Киева.

Флешмоб 22PushupChallenge появился в США летом 2016 года. Его цель – обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов, которые возвращаются после военных конфликтов к мирной жизни. Цифра 22 связанна с тем, что каждый день, по статистике департамента США по делам ветеранов, 22 ветерана кончают жизнь самоубийством из-за проблем с адаптацией.