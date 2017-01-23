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Украинских генералов "заставили" отжиматься (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7907/47_main.1485160734.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/47_tn.1485160734.jpg Украина Офицеры Нацгвардии приняли участие во флешмобе 22PushupChallenge

Украинских генералов "заставили" отжиматься (видео)

Сегодня, 10:37

Офицеры Нацгвардии приняли участие во флешмобе 22PushupChallenge


Генералы Национальной гвардии Украины приняли участие во флешмобе 22PushupChallenge для поддержки ветеранов военных конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Генералы Николай Балан, Ярослав Сподар, Олег Гарчу, Гусейн Висханов и Виктор Ганущак отжались 22 раза во внутреннем дворике Нацгвардии.

Эстафету они передали сотрудникам Госпогранслужбы Украины.

Напомним, ранее во флешмобе приняли участие патрульные полицейские Киева.

Флешмоб 22PushupChallenge появился в США летом 2016 года. Его цель – обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов, которые возвращаются после военных конфликтов к мирной жизни. Цифра 22 связанна с тем, что каждый день, по статистике департамента США по делам ветеранов, 22 ветерана кончают жизнь самоубийством из-за проблем с адаптацией.
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