Украинским спасателям выделят новые пожарные машины отечественного производства (видео)

Сегодня, 22:00

Госзаказ на сумму 600 миллионов гривен из бюджета выбили народные депутаты


Украинским спасателям – новые пожарные машины. И главное – отечественные. Их изготовят на черниговском предприятии в поселке Ладан.

Госзаказ на сумму 600 миллионов гривен из бюджета выбили народные депутаты. Проблемами завода народные избранники занимаются уже давно. Поэтому стабильной работой обеспечены 700 сотрудников.

"Когда мне рассказывают что, мол, это коррупция, когда я выбиваю деньги, чтобы в Ладане производили технику, у меня вопрос: а на кого я должен деньги выбивать? И какую технику мы должны покупать – немецкую, чешскую, польскую или украинскую нашу Ладанскую? Чтобы Ладан не загнулся, чтобы вы имели работу, зарплату, имели возможность кормить свои семьи. Я считаю, что единственная возможность возродить нашу родную страну – это возрождение нашего национального производства", – сказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
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"Сегодня"

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