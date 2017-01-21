Украинский "Антонов" померялся размерами с другими авиакомпаниями
Boeing спровоцировал небольшое соревнование среди авиакомпаний
Авиакомпания Boeing на своей странице в Twitter решила похвастаться своим сверхгабаритным транспортным самолетом Boeing Dreamlifter. И это спровоцировало небольшое соревнование среди авиакомпаний, – пишет 24 телеканал.
"Скажите привет нашему Boeing Dreamlifter", – написали СММ-менеджеры американской авиакомпании и сопроводили сообщение изображениями самолета и ссылкой на статью о нем в Popular Science.
Say hello to the #Boeing Dreamlifter, our plane-carrying plane. @PopSci https://t.co/Rp8l8irDjh pic.twitter.com/cYYG0390JJ— Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) 19 января 2017 г.
В ответ на это приветствие французская авиакомпания Airbus написала: "Привет", и добавила фото своего Airbus 300-600ST Beluga, транспортного самолета, который используется для перевозки грузов большого размера.
К разговору присоединился украинский "Антонов". "Эй, друзья!", – написал СММ-менеджер компании и добавил фото самолета Ан-225 "Мрия", который является крупнейшим и самым мощным в мире транспортным самолетом.
@BoeingAirplanes @Airbus Hey, guys! pic.twitter.com/wWGinF0BYa— Antonov Company (@AntonovCompany) 20 января 2017 г.
После этого пользователи соцсетей начали писать, что в этом соревновании победил Ан-225.
"Мы согласны, мы не можем соревноваться", – написал представитель Airbus.
Ранее "Антонов" похвастался выполнением сложных летных элементов. Так, Военно-транспортный самолет Ан-32, несмотря на свои габариты, умудрился выполнить фигуры высшего пилотажа.
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