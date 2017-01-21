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Украинский "Антонов" померялся размерами с другими авиакомпаниями http://www.segodnya.ua/img/article/7904/5_main.1484960480.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/5_tn.1484960480.jpg Украина Boeing спровоцировал небольшое соревнование среди авиакомпаний

Украинский "Антонов" померялся размерами с другими авиакомпаниями

Сегодня, 07:38

Boeing спровоцировал небольшое соревнование среди авиакомпаний

&quot;Антонов&quot;. Фото из открытых источников
"Антонов". Фото из открытых источников

Авиакомпания Boeing на своей странице в Twitter решила похвастаться своим сверхгабаритным транспортным самолетом Boeing Dreamlifter. И это спровоцировало небольшое соревнование среди авиакомпаний, – пишет 24 телеканал.

"Скажите привет нашему Boeing Dreamlifter", – написали СММ-менеджеры американской авиакомпании и сопроводили сообщение изображениями самолета и ссылкой на статью о нем в Popular Science.


В ответ на это приветствие французская авиакомпания Airbus написала: "Привет", и добавила фото своего Airbus 300-600ST Beluga, транспортного самолета, который используется для перевозки грузов большого размера.

К разговору присоединился украинский "Антонов". "Эй, друзья!", – написал СММ-менеджер компании и добавил фото самолета Ан-225 "Мрия", который является крупнейшим и самым мощным в мире транспортным самолетом.

После этого пользователи соцсетей начали писать, что в этом соревновании победил Ан-225.

"Мы согласны, мы не можем соревноваться", – написал представитель Airbus.

Ранее "Антонов" похвастался выполнением сложных летных элементов. Так, Военно-транспортный самолет Ан-32, несмотря на свои габариты, умудрился выполнить фигуры высшего пилотажа.
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