Украинский "Антонов" померялся размерами с другими авиакомпаниями

Авиакомпания Boeing на своей странице в Twitter решила похвастаться своим сверхгабаритным транспортным самолетом Boeing Dreamlifter. И это спровоцировало небольшое соревнование среди авиакомпаний, – пишет 24 телеканал.

"Скажите привет нашему Boeing Dreamlifter", – написали СММ-менеджеры американской авиакомпании и сопроводили сообщение изображениями самолета и ссылкой на статью о нем в Popular Science.

Say hello to the #Boeing Dreamlifter, our plane-carrying plane. @PopSci https://t.co/Rp8l8irDjh pic.twitter.com/cYYG0390JJ