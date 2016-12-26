Украинский баскетболист попал в топ-50 лучших легионеров НБА

Алексей Лэнь в рейтинге занял 43-е место, а Джоэль Боломбой в список не попал

Украинский центровой клуба НБА "Финикс Санз" Алексей Лэнь попал в список лучших легионеров Лиги по версии авторитетного американского издания ESPN.

В нынешнем сезоне легионеров в НБА 113, что является рекордом Лиги. ESPN предложили список из 50 лучших, где Лэнь занял 43-е место. В списке лучших игроков по всей Лиге Лэнь оказался на 165-й позиции. Для Джоэля Боломбоя из "Юты", который практически не выходит на площадку, места в рейтинге не нашлось.

Отметим, что лучшим "легионером" стал игрок сборной США – Кайри Ирвинг, который родился в Австралии. Второе место у Янниса Адетокумбо, в пятерке также доминиканец Эл Хорфорд, латвиец Кристапс Порзингис и испанец Марк Газоль.