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Украинский боксер Евгений Хитров будет драться за пояс WBC Silver http://www.segodnya.ua/img/article/7820/26_main.1482407289.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/26_tn.1482407289.jpg Украина 14 января наш спортсмен встретится с американцем Имманувелем Алимой

Украинский боксер Евгений Хитров будет драться за пояс WBC Silver

Сегодня, 13:44

14 января наш спортсмен встретится с американцем Имманувелем Алимой

Бой на Старый Новый год
Бой на Старый Новый год

28-летний украинский боксер среднего веса Евгений Хитров (14-0, 12 КО) начнет 2017 год участием в масштабном боксерском шоу 14 января в Бруклине (США), главным событием которого станет объединительный поединок в суперсредней категории между Джеймсом Дигейлом и Баду Джеком.

Хитрова ждет 10-раундовый бой за вакантный пояс WBC Silver против небитого американца Имманувеля Алима (16-0-1, 9 КО).
бокс, боксер, Евгений Хитров

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Источник:

vringe.com

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