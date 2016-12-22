Украинский боксер Евгений Хитров будет драться за пояс WBC Silver

28-летний украинский боксер среднего веса Евгений Хитров (14-0, 12 КО) начнет 2017 год участием в масштабном боксерском шоу 14 января в Бруклине (США), главным событием которого станет объединительный поединок в суперсредней категории между Джеймсом Дигейлом и Баду Джеком.

Хитрова ждет 10-раундовый бой за вакантный пояс WBC Silver против небитого американца Имманувеля Алима (16-0-1, 9 КО).