Украинский футболист Кирилл Петров продолжит карьеру в Азербайджане

Украинский защитник Кирилл Петров, который на днях покинул донецкий "Олимпик", продолжит карьеру в Азербайджане.

Как сообщает представитель футболиста Александр Панков, 26-летний игрок заключил контракт с бакинским "Нефтчи". Детали сделки не сообщаются, однако ранее в СМИ отмечалось, что контракт экс-игрока "Олимпика" с азербайджанским клубом будет рассчитан на полтара года.

Напомним, в нынешнем сезоне Петров принял участие в 15 матчах в Лиги Пари-Матч в которых он забил два гола и сделал одну результативную передачу.