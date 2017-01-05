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Украинский футболист Кирилл Петров продолжит карьеру в Азербайджане http://www.segodnya.ua/img/article/7858/65_main.1483645187.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/65_tn.1483645187.jpg Украина Экс-полузащитник "Олимпика" подписал контракт с "Нефтчи"

Украинский футболист Кирилл Петров продолжит карьеру в Азербайджане

Сегодня, 21:35

Экс-полузащитник "Олимпика" подписал контракт с "Нефтчи"

Петров уже в &quot;Нефтчи&quot;. Фото Instagram
Петров уже в "Нефтчи". Фото Instagram

Украинский защитник Кирилл Петров, который на днях покинул донецкий "Олимпик", продолжит карьеру в Азербайджане.

Как сообщает представитель футболиста Александр Панков, 26-летний игрок заключил контракт с бакинским "Нефтчи". Детали сделки не сообщаются, однако ранее в СМИ отмечалось, что контракт экс-игрока "Олимпика" с азербайджанским клубом будет рассчитан на полтара года.

Напомним, в нынешнем сезоне Петров принял участие в 15 матчах в Лиги Пари-Матч в которых он забил два гола и сделал одну результативную передачу.
футбол, Нефтчи, Кирилл Петров

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Источник:

FootBoom

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