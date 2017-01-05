Украинский футболист Кирилл Петров продолжит карьеру в Азербайджане
Экс-полузащитник "Олимпика" подписал контракт с "Нефтчи"
Украинский защитник Кирилл Петров, который на днях покинул донецкий "Олимпик", продолжит карьеру в Азербайджане.
Как сообщает представитель футболиста Александр Панков, 26-летний игрок заключил контракт с бакинским "Нефтчи". Детали сделки не сообщаются, однако ранее в СМИ отмечалось, что контракт экс-игрока "Олимпика" с азербайджанским клубом будет рассчитан на полтара года.
Напомним, в нынешнем сезоне Петров принял участие в 15 матчах в Лиги Пари-Матч в которых он забил два гола и сделал одну результативную передачу.
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