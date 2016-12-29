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Украинский футболист: "В Россию поеду только в самом крайнем случае, если вообще негде будет играть" http://www.segodnya.ua/img/article/7844/40_main.1483026524.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/40_tn.1483026524.jpg Украина Максим Белый ничего не имеет против трансферов в клубы России

Украинский футболист: "В Россию поеду только в самом крайнем случае, если вообще негде будет играть"

Сегодня, 17:48

Максим Белый ничего не имеет против трансферов в клубы России

Максим Белый. Фото hajduk.hr
Максим Белый. Фото hajduk.hr

Бывший защитник луганской "Зари" Максим Белый, который в сентябре разорвал контракт с хорватским "Хайдуком", рассказал о вариантах продолжения карьеры

- Где окажусь, пока еще не знаю. Есть интерес со стороны четырех или пяти команд. Но пока без конкретики. Они пока думают, но, конечно, хочется, чтобы побыстрее все решилось. Очень соскучился по футболу, по играм, по атмосфере в раздевалках. Однозначно тяжело не играть и быть без футбола.

Украинских команд на горизонте нет, все варианты из зарубежья. В Россию поеду только в самом крайнем случае, если вообще негде будет играть. Но думаю, такого не произойдет. Ничего не имею против трансферов в клубы России. Люди играют там в футбол, и ничего плохого не делают. Но мне лично больше хочется играть в Европе, поэтому варианты с Россией не рассматриваю. 
футбол, Максим Белый

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Источник:

MatchDay

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