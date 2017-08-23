Украинский генерал оценил шансы нового перемирия на Донбассе

Россия может согласиться на перемирия на Донбассе, так как США показали свой решительный настрой в этом направлении. Об этом рассказал "Апострофу" экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Там два серьезных момента – перемирие и обмен пленными. А это первые пункты Минских соглашений. Это очень важный тест, поскольку до Путина довели, что для движения вперед нужно выполнить эти два пункта однозначно и безусловно. А все рассказы о "воюющих крестьянах и шахтерах" можно оставить для внутренней или внешней пропаганды", – сказал Романенко.

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На вопрос, может ли пойти Россия на перемирие, он ответил: "Может, потому что им говорят: "Все ваши разговоры пустые и являются пропагандой, а мы пришли по конкретным вопросам". Команда президента США Дональда Трампа по безопасности очень сильная и профессиональная – министр обороны США Джеймс Мэттис, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Они дают Трампу объективную картину. Если на стратегическом уровне – США и Россией – будет принято решение по украинскому вопросу, как бы ни было больно для Украины, то оно будет выполняться на среднем уровне – в Минске".

Напомним, 21 и 22 августа прошли переговоры между спецпредставителем США Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым, а также между участниками "нормандского формата". Стороны обсуждали возможность "школьного" перемирия на Донбассе.