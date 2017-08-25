Украинский генерал: США, скорее всего, дадут Украине Javelin

Сегодня, 12:57

Уманец считает, что независимо от предоставления летального оружия планы Кремля по Украине не изменятся 

Украина может получить летальное оружие. Фото: flickr.com/Steve Dock
Украина может получить летальное оружие. Фото: flickr.com/Steve Dock

Существует большая вероятность поставок американцами противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину в рамках давления США на Россию. Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель главного инспектора Минобороны Дмитрий Уманец.

В связи с тем, что РФ не идет на уступки по Украине, США могут дать Киеву летальное оружие, чтоб повлиять на Москву силой.

"С такими вещами не шутят. Не думаю, что визит Мэттиса (главы Пентагона Джеймса Мэттиса. – Ред.) в Киев был организован исключительно из вежливости. Россия не идет на уступки, поэтому, я думаю, наряду с дипломатией США прибегнут к силовому давлению на Москву. Оно хоть и мягкое, но уже просматривается. Мэттис пока не озвучил детали договоренностей по предоставлению нам оружия, но, скорее всего, эти несчастные Javelin американцы Украине все-таки дадут", – отметил Уманец.

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По его мнению, предоставление Украине американского оружия не изменит планов Москвы в отношении Донбасса.

"Есть мнение, что в случае предоставления Украине американского оружия Россия пойдет на эскалацию конфликта на Донбассе. Тем, кто так думает, нужно успокоиться и закрыть рты. РФ в любом случае будет делать свое дело – вне зависимости от того, дадут нам Javelin или нет", – подчеркнул генерал.

Как заявлял вчера во время визита в Украину Джеймс Мэттис, вопрос летального оружия для Киева сейчас рассматривается и будет вынесен на обсуждение с руководством США.
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