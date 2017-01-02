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Украинский легионер в Бельгии Тотовицкий показал, что было у него под елочкой (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/12_main.1483367990.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/12_tn.1483367990.jpg Украина Принадлежащий "Шахтеру" нападающий ждет новостей о своей дальнейшей судьбе

Украинский легионер в Бельгии Тотовицкий показал, что было у него под елочкой (фото)

Сегодня, 18:59

Принадлежащий "Шахтеру" нападающий ждет новостей о своей дальнейшей судьбе

Андрей Тотовицкий с женой. Фото Instagram
Андрей Тотовицкий с женой. Фото Instagram

Футболист "Шахтера" Андрей Тотовицкий, который провел полгода в аренде в бельгийском "Кортрейке", ждет дальнейших новостей насчет своей карьеры.

В этом сезоне Тотовицкий сыграл в 11 матчах в чемпионате Бельгии и забил два гола, еще две игры и один гол – в Кубке Бельгии. Его команда занимает 11-е место в бельгийской лиге.

В одной из социальный сетей Тотовицкий разместил несколько фото с празднования Нового года. Он сам, а также с женой на фоне новогодней елки. На снимках видны подарки, размещенные под елкой.

Украинский легионер "Кортрейка" Тотовицкий: "После моего звонка в Бельгии закрыли бар"

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чемпионат Бельгии, Андрей Тотовицкий

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Источник:

Сегодня|Спорт

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