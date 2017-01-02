Украинский легионер в Бельгии Тотовицкий показал, что было у него под елочкой (фото)
Принадлежащий "Шахтеру" нападающий ждет новостей о своей дальнейшей судьбе
Футболист "Шахтера" Андрей Тотовицкий, который провел полгода в аренде в бельгийском "Кортрейке", ждет дальнейших новостей насчет своей карьеры.
В этом сезоне Тотовицкий сыграл в 11 матчах в чемпионате Бельгии и забил два гола, еще две игры и один гол – в Кубке Бельгии. Его команда занимает 11-е место в бельгийской лиге.
В одной из социальный сетей Тотовицкий разместил несколько фото с празднования Нового года. Он сам, а также с женой на фоне новогодней елки. На снимках видны подарки, размещенные под елкой.
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