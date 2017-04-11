Украинский самолет Ан-2 установил мировой рекорд

На испытательной базе ГП "Антонов" легкий самолет Ан-2-100 установил мировой рекорд – он поднял рекордный груз для данного класса воздушных суден, сообщает пресс-служба предприятия.

Сообщается, что самолет поднял рекордный для своего класса вес груза в 3202 кг на высоту 2700 м. Стоит отметить, что максимальная коммерческая нагрузка Ан-2-100 составляет 1500 кг. Таким образом, он вдвое превысил допустимый производителем вес груза.

Теперь "Антонов" намерен передать данные по установлению рекорда в Международной Федерации авиационного спорта.

Справка: Ан-2-100 предназначен для пассажирских, грузовых и смешанных пассажирско-грузовых перевозок на местных воздушных линиях. Он способен автономно эксплуатироваться на небольших аэродромах в широком диапазоне высот аэродромов, в условиях простых и сложных климатических и метеорологических условий. Главное отличие Ан-2-100 от его предшественника в силовой установке с маршевым турбовинтовым двигателем МС-14 разработки и производства "Мотор-Сич". Одно из преимуществ этой замены – переход с авиационного бензина на авиационный керосин. Таким образом значительно повышается рентабельность самолета.

Фото: facebook.com/antonov.company