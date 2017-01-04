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Украинский самолет "Мрия" ставит новые рекорды http://www.segodnya.ua/img/article/7854/40_main.1483466279.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/40_tn.1483466279.jpg Украина На самолете Ан-225 установлено 462 авиационных рекорда, из них 240 мировых и 222 национальных рекордов Украины

Украинский самолет "Мрия" ставит новые рекорды

Сегодня, 03:53

На самолете Ан-225 установлено 462 авиационных рекорда, из них 240 мировых и 222 национальных рекордов Украины

Ан-225 «Мрия». Фото: wikipedia.org
Ан-225 «Мрия». Фото: wikipedia.org

Легендарный украинский самолет Ан-225 "Мрия" чаще всего отслеживали в 2016 году, пишет Tehnot.

За самолетом сверхбольшой грузоподъемности чаще всего следили на трекинговом сервисе Flightradar24. К примеру, за полетом легенды в Перт наблюдали сотни тысяч человек. Отметили пользователи и ноябрьский полет, когда Ан-225 перевез груз весом в 182 тонны.

Кроме того, в сентябре весьма популярным было возвращение в воздух крупнейшего турбовинтового самолета в мире, Ан-22. Рейс начался 8 сентября, спустя более 7 лет простоя на земле.

Напомним, Ан-225 представляет собой шестимоторный турбореактивный высокоплан со стреловидным крылом и двухкилевым оперением. Оборудован шестью авиадвигателями Д-18Т производства ОАО "Мотор Сич" разработки ЗМКБ "Прогресс" им. академика А. Г. Ивченко.

Размеры грузовой кабины: длина — 43 м, ширина — 6,4 м, высота — 4,4 м. Грузовая кабина самолёта герметична, что значительно расширяет его транспортные возможности. Над грузовой кабиной на 2-й палубе — кабина для шести человек сменного экипажа и 88 человек, сопровождающих груз.
Украина, самолет, мрия, Ан-225

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