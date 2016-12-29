Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Украинский ученый взял гражданство России http://www.segodnya.ua/img/article/7842/21_main.1483002793.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/21_tn.1483002793.jpg Украина Решение получить российский паспорт Гашененко принял по просьбе руководства коллегии ВПК РФ

Украинский ученый взял гражданство России

Сегодня, 11:12

Решение получить российский паспорт Гашененко принял по просьбе руководства коллегии ВПК РФ

Украинский ученый получил российский паспорт. Фото: из открытых источников
Украинский ученый получил российский паспорт. Фото: из открытых источников

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин сегодня вручил паспорта РФ украинскому ученому Игорю Гашененко и его супруге Людмиле. Церемония состоялась перед началом заседания коллегии ВПК, передает "РИА Новости".

Сообщается, что решение о предоставлении российского гражданства было принято по просьбе руководства коллегии ВПК РФ, получившей обращение холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"). С марта 2016 года Гашененко работает на одном из заводов холдинга.

"Он является квалифицированным специалистом в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, теории нелинейных колебаний и вибраций, что позволило ему в короткий срок сформировать и возглавить на предприятии самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных навигационных систем, которые ориентированы на использование в самых разных изделиях", – пояснил Рогозин.

Он отметил большой опыт научной работы доктора физико-математических наук Гашененко, который с 1983 по 2014 год работал в Институте прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины. С 2011 года Игорь Гашененко является членом Российского национального комитета по теоретической прикладной механике (организация при РАН).

"Я обратился к президенту Владимиру Путину, 9 сентября этого года он дал согласие на то, чтобы Игорь Николаевич и члены его семьи были приняты в российское гражданство, и сегодня мне выпала честь вручить паспорта нашим теперь уже соотечественникам, нашим согражданам", – объявил Рогозин.

По его словам, в России "будут рады и дальше в нашу оборонную семью принимать высококвалифицированных специалистов Украины".

Напомним, в ноябре 2016 года стало известно, что главный конструктор госпредприятия "Антонов" Дмитрий Кива уволился и уехал из Украины в Азербайджан. Он будет создавать авиаотрасль в этой стране.
россия, Украина, ученый, гражданство, паспорт, рогозин

Вы сейчас просматриваете новость "Украинский ученый взял гражданство России". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Александр Онищенко. Фото: из открытых источников

У сбежавшего Онищенко есть несколько гражданств и новая фамилия – НАБУ

10 Декабря, 13:56

В Греции беглый украинский нардеп известен как Anichidis

Общество

Олег Ляшко. Фото: из открытых источников

Ляшко в Раде облили соком

8 Декабря, 15:14

Россиянка "напала" на нардепа за то, что он не помог ей получить украинское гражданство

Политика

Виктор Янукович. Фото: ТАСС

Адвокат рассказал, чем Янукович занимается в России

6 Декабря, 15:39

Экс-президенту некогда на чужбине расслабиться, так как "постоянно думает" о своих соотечественниках

Мир

Охлобыстин с паспортом "ДНР". Фото: соцсети

Охлобыстин рассказал, зачем ему понадобился паспорт "ДНР"

2 Декабря, 12:24

Актер считает, что люди, которые уже получили паспорт непризнанной "республики", сделали это по идеологическим соображениям

Скандалы

Иван Охлобыстин. Фото: соцсети

"Иван, алкоголизма друг": нового "гражданина "ДНР" Охлобыстина высмеяли в сети

30 Ноября, 17:54

Российский артист стал насмешкой в интернете после желания присоединиться к боевикам

Мнения

Иван Охлобыстин с боевиками. Фото: ТАСС

Геращенко придумал, как наказать Охлобыстина, попросившего "гражданство ДНР"

30 Ноября, 11:45

Политик хочет, чтобы многие страны мира сделали скандального российского артиста невъездным

Скандалы

Иван Охлобыстин. Фото: gogetnews.info

Охлобыстин попросил "гражданство" "ДНР"

30 Ноября, 00:17

Актер написал заявление на имя главы "ДНР" Александра Захарченко с просьбой предоставить ему "гражданство"

Политика

Виктор Янукович. Фото: ТАСС

Гражданство украинское, а к уголовной ответственности не привлекался: Янукович начал отвечать в суде

28 Ноября, 13:59

Беглец подтвердил, что зарегистрирован и проживает в Ростовской области России

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.