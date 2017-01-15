Украинский вратарь Сарнавский покинул российский клуб "Уфа"

Украинский вратарь Богдан Сарнавский сообщил, что покинул российский футбольный клуб "Уфа", с которым подписал долгосрочный контракт в сентябре прошлого года. По словам 21-летнего футболиста, он может продолжить карьеру в полтавской "Ворскле", где находится на просмотре.

"Договорились с руководством "Уфы" о досрочном расторжении контракта. Это позволило мне стать свободным агентом, чтобы спокойно искать новое место продолжения карьеры. "Ворскла"? В разговоре с Василием Сачко я понял, что наставник на меня рассчитывает, а это большой стимул доказать тренеру свою профпригодность. Хочется закрепиться в "Ворскле", расти в профессиональном плане, играть, получать от этого удовольствие и радовать людей, которые за меня переживают", – сказал Сарнавский.

Сарнавский начинал карьеру в молодежных командах киевских "Динамо" и "Арсенала". В сезоне-2012/13 отыграл 3 матча в основе "канониров", в которых пропустил 4 мяча. В "Шахтере" выступал с 2013 года. Принял участие в двух матчах, в которых оставил свои ворота в неприкосновенности. C 2010 года вызывается в молодежные сборные Украины. В сентябре 2016 года перешел в "Уфу".