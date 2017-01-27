Украинское судно "Почаев" обстреляли снайперы РФ – командование ВМС ВСУ (фото)

Сегодня, 17:33

Российская сторона заявила, что, напротив, водолазное судно обстреляло украинскую буровую платформу, захваченную Россией

Водолазное судно "Почаев" ВМС ВС Украины обстреляли российские снайперы с захваченной буровой платформы "Черноморнефтегаза". Об этом говорится в сообщении ВМС ВС Украины на странице в Facebook.

В сообщении указывается, что один из представителей руководства силовых структур Российской Федерации заявлял о том, что водолазное судно ВМС Украины "Почаев" якобы обстреляло буровые платформы "Черноморнефтегаза".

Отметим, что данные платформы принадлежат Украине, и были захвачены в ходе аннексии Крыма Россией.

Командование ВМС ВСУ заявило, что "все было с точностью до наоборот".

"Правда заключается в том, что все было с точностью до наоборот. В отличие от голословных заявлений российских чиновников, у нас есть что показать – следы от снайперских пуль на рубке водолазного судна "Почаев", – сказано в сообщении.

Напомним, компания "Черноморнефтегаз", управление которой захватила РФ после аннексии Крыма, ежегодно добывает на шельфе Черного моря 2 млрд кубометров газа.
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"Сегодня"

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