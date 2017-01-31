Осужденного в России украинца Литвинова этапировали в Магадан

Сегодня, 02:51

В колонии подтвердили, сказав, что украинского политзаключенного вывезли "куда-то на север"

Сергей Литвинов
Сергей Литвинов

Осужденного в России украинца Сергея Литвинова этапировали из колонии в Ростовской области в Магадан. Об этом сообщила координатор проекта "Слова свободы" Яна Гончарова в Facebook.

"По последней информации, политзаключенного украинца Сергея Литвинова из колонии в Ростовской области этапировали в Магадан. В колонии подтвердили, сказав что его вывезли "куда-то на север", – написала она.

Как сообщалось, Литвинова обвиняли в совершении в составе батальона "Днепр" убийств нескольких мирных жителей на территории Станично-Луганского района Украины и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны, однако эти факты не подтвердились. В связи с этим Литвинов потребовал от российской прокуратуры извинений за незаконное уголовное преследование от имени Российской Федерации.

Кроме этого, Литвинову также инкриминировали разбойное нападение. Российская прокуратура утверждала, что летом 2014 г. Литвинов по сговору с двумя украинскими военнослужащими совершил разбойное нападение с автоматом Калашникова на россиянина. Нападавшие якобы угнали два автомобиля, принадлежавшие потерпевшему, и причинили ему телесные повреждения. В частности, по этому делу в апреле Тарасовский районный суд Ростовской области приговорил Литвинова к 8,5 годам колонии строгого режима.
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"Сегодня"

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