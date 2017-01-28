Украинскому флагу исполнилось 25 лет

Сегодня, 10:00

28 января 1992 года Рада утвердила сине-желтый флаг Украины

Сегодня флагу Украины исполнилось 25 лет. Фото: из открытых источников
Сегодня флагу Украины исполнилось 25 лет. Фото: из открытых источников

Ровно 25 лет назад Верховная Рада утвердила сине-желтый флаг государственным флагом Украины. Об этом напомнил президент Петр Порошенко, поздравив украинцев с данным событием.

"В этот день, 28 января 1992 года, Верховная Рада официально утвердила сине-желтый флаг государственным флагом Украины. Наш флаг родился из исконных народных мечтаний о свободе. А сочетание синего и желтого – воплощенная мечта украинцев о мирной, хлебной, зажиточной жизни", – написал он на своей странице в Facebook.

Справка. 28 января 1992 года Верховная Рада приняла постановление "О государственном флаге Украины", в соответствии с которым было принято: "Утвердить государственным флагом Украины национальный флаг, представляющий собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней — синего цвета, нижней — желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3".
Украина, Порошенко, годовщина, флаг

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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