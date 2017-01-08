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Укргидрометцентр дал прогноз по поводу снегопадов http://www.segodnya.ua/img/article/7863/64_main.1483882496.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/64_tn.1483882496.jpg Украина В Киеве ожидается ухудшение погодных условий – метели и гололедица

Укргидрометцентр дал прогноз по поводу снегопадов

Сегодня, 15:33

В Киеве ожидается ухудшение погодных условий – метели и гололедица

Фото: ladynews.com.ua
Фото: ladynews.com.ua

В воскресенье, 8 января, погодные условия в Украине будут оставаться сложными – продлятся снегопады и метели, сообщают в Гидрометцентре.

В частности, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий – метели и гололедица. Ожидается, что за день сугробы вырастут на 15-20 см.

Будет и в дальнейшем холодно, до -13 градусов.

Однако уже на 9 января метеорологи прогнозируют улучшение погоды, уменьшение снежных осадков.

В то же время Гидрометцентр предупреждает о понижение температуры на Западе и Севере. В Карпатах и Прикарпатье, до -25 градусов.

В связи с сильными снегопадами и метелями, в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей значительный уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

В случае продолжения снегопада будет введено ограничение для проезда грузовиков по дорогам государственного значения Киевской области, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

В связи с этим, Киевская областная государственная администрация призывает водителей крупногабаритного транспорта воздержаться от поездок по автодорогам региона.
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