Укргидрометцентр дал прогноз погоды на ближайшие дни: потепление и гололедица

Как отмечается, погоду в Украине будет определять влажный преимущественно холодный воздух

В ближайшие дни в Украину придет небольшое потепление, сообщает Укргидрометцентр.

Временами небольшой снег, в восточных областях – местами с дождем, в западных, Запорожской, Днепропетровской областях местами метель; в восточных, Запорожской, Херсонской областях – гололед, отдельные туманы. На дорогах Украины гололедица.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, на Правобережье местами до 21° мороза, днем 7-12°, в Днепропетровской и Полтавской областях 2-6° мороза; в восточных областях, местами Приазовье и Крыму в течение суток 0-5° мороза.

В Киеве временами ожидается небольшой снег, слабая метель. Температура ночью 11-13°, днем 7-9° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве в день 9 января самая высокая температура была зафиксирована на отметке 8,9 градусов тепла в 2005 году, а самая низкая – ночью на отметке 29,2 градуса мороза в 1940 году.

Во вторник, 10 января, местами ожидается небольшой снег, ночью в центральных, Запорожской, Донецкой областях умеренный снег. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-восточный и восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 4-10° мороза (в северных и Винницкой областях ночью 8-13° мороза), холоднее – в западных и Одесской областях: ночью 14-19°, днем 7-12° мороза.

В Киеве 10 января местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10°, днем 6-8° мороза.

Ранее пресс-служба ГСЧС сообщила, что погодные условия в Украине начнут улучшаться уже с понедельника, 9 января. Однако в воскресенье, 8 января, в Украине продолжит снижаться температура.