"Укроборонпром" опроверг отказ Индонезии от украинских БТР-4

Сегодня, 04:58

На прошлой неделе в СМИ уже распространяли неправдивую информацию о вроде бы потере "Укроборонпромом" рынка Таиланда

БТР 4-М. Фото: ukroboronprom.com.ua
БТР 4-М. Фото: ukroboronprom.com.ua

Появление информации в СМИ о якобы возможности отказа Морской пехоты Индонезии от закупки украинских БТР-4М является проявлением активизации конкурентной борьбы за рынки после успешной первой поставки украинских БТР-4М в Индонезию. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Предприятия ГК "Укроборонпром" будут продолжать выполнять все взятые на себя обязательства перед своими партнерами. В январе 2017 года 5 единиц бронетранспортеров БТР 4-М было успешно поставлено Корпусу морской пехоты Индонезии в рамках выполнения контракта, подписанного в начале 2014 года между ГП ДГЗП "СпецТехноЭкспорт" и Министерством обороны Индонезии. Передачи военной техники предшествовали ее испытания в Украине и Индонезии специальной комиссией заказчика", – отмечают в компании.

Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе в СМИ уже распространяли неправдивую информацию о вроде бы потере "Укроборонпромом" рынка Таиланда.
Индонезия, БТР, закупки, испытания

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"Сегодня"

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