"Укроборонпром" представил лучшие военные разработки 2016 года

Украинская оборонка трудилась над созданием новых образцов вооружения в сотрудничестве с западными партнерами

В 2016 году специалисты украинского оборонно-промышленного комплекса на славу постарались для обеспечения армии новейшими разработками, с которыми можно достойно противостоять агрессору.

В "Укроборонпроме" отмечают, что украинская оборонка трудилась над созданием новых образцов вооружения в сотрудничестве с западными партнерами.

"Наши специалисты представили в течение года новые инновационные разработки и доказали конкурентоспособность отечественного оборонно-промышленного комплекса. Беспилотная техника, боевые модули, новый самолет – все это сделано в Украине в кооперации с западными партнерами", – говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Среди главных инновационных проектов назван новейший транспортный самолет АН-132, беспилотник "Горлица", и также беспилотный броневик "Фантом", боевые модули "Тайпан", "Дуплет" и "Кастет", цифровая система управления огнем "Охотник", минометы и много другого вооружения. Следует отметить, что все это разработано в Украине.

Инфографика "Укроборонпрома"

Напомним, как сообщали в Министерстве обороны, в течение 2016 года украинская армия серьезно усилилась, получив в свое распоряжение как множество отремонтированной техники и вооружения, так и новых либо модернизированных образцов. Всего было восстановлено 15 тысяч единиц техники и вооружений.