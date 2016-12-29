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"Укроборонпром" представил лучшие военные разработки 2016 года http://www.segodnya.ua/img/article/7843/45_main.1483014679.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/45_tn.1483014679.jpg Украина Украинская оборонка трудилась над созданием новых образцов вооружения в сотрудничестве с западными партнерами

"Укроборонпром" представил лучшие военные разработки 2016 года

Сегодня, 14:27

Украинская оборонка трудилась над созданием новых образцов вооружения в сотрудничестве с западными партнерами

Новая украинская техника. Фото: Facebook
Новая украинская техника. Фото: Facebook

В 2016 году специалисты украинского оборонно-промышленного комплекса на славу постарались для обеспечения армии новейшими разработками, с которыми можно достойно противостоять агрессору.

В "Укроборонпроме" отмечают, что украинская оборонка трудилась над созданием новых образцов вооружения в сотрудничестве с западными партнерами.

"Наши специалисты представили в течение года новые инновационные разработки и доказали конкурентоспособность отечественного оборонно-промышленного комплекса. Беспилотная техника, боевые модули, новый самолет – все это сделано в Украине в кооперации с западными партнерами", – говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Среди главных инновационных проектов назван новейший транспортный самолет АН-132, беспилотник "Горлица", и также беспилотный броневик "Фантом", боевые модули "Тайпан", "Дуплет" и "Кастет", цифровая система управления огнем "Охотник", минометы и много другого вооружения. Следует отметить, что все это разработано в Украине.

inovatsИнфографика "Укроборонпрома"

Напомним, как сообщали в Министерстве обороны, в течение 2016 года украинская армия серьезно усилилась, получив в свое распоряжение как множество отремонтированной техники и вооружения, так и новых либо модернизированных образцов. Всего было восстановлено 15 тысяч единиц техники и вооружений.
армия, беспилотник, укроборонпром, броневик, разработки, вооружения, минометы

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Источник:

"Сегодня"

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